لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که از اواخر وقت امروز شاهد خروج تدریجی سامانه بارشی از مناطق غربی و مرکزی استان و فعالیت ضعیف آن در مناطق شمالی و شرقی تا اوایل هفته آینده خواهیم بود.

به گفته وی، آسمان استان ابری و مه آلود پیش‌بینی می‌شود و طی ۴۸ ساعت آینده کاهش دید، وزش باد، بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و درمناطق مستعد شرق و شمال استان بارش پراکنده تگرگ و رعد و برق دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: در مناطق مرکزی و صنعتی استان به دلیل وجود مه و دود احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا نیز محتمل است‌.

امینی ادامه داد: اوج فعالیت سامانه طی امروز پنجشنبه در مناطق غربی و جنوبی استان و به تدریج مناطق شمالی و شرقی خواهد بود.

به گفته وی، دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در طول ساعات شبانه روز در بیشتر مناطق استان کاهش محسوس دارد که به ویژه در مناطق غربی بین پنج تا هشت درجه سلسیوس و همراه با یخبندان است.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات پیش رو به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در سردترین ساعات بامداد جمعه به صفر درجه می‌رسد.

وی افزود: داران با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با دمای ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.