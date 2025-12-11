عسکری: کیوی فرصت طلایی ایران برای صادرات به روسیه و قفقاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری ظهر پنجشنبه در نشست بررسی موانع تولید و صادرات کیوی که در فرمانداری تالش برگزار شد، با بیان اینکه کیوی از محصولات مهم و ارزآور کشور است، اظهار کرد: کیوی ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور داشته و بهترین فرصت برای عرضه توانمندی‌های ایران در حوزه کشاورزی به کشورهای حاشیه دریای کاسپین، روسیه و قفقاز است.

وی با اشاره به برخی مشکلات حوزه تجارت محصولات کشاورزی، افزود: طبق بررسی‌ها، ۹۶ هزار میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته که موضوعی قابل تأمل و نیازمند بررسی جدی است. هیچ فرصتی برای از دست دادن نداریم و باید برای اصلاح و نوسازی باغات اقدامات اساسی انجام دهیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ظرفیت‌های کشاورزی استان‌های شمالی را بهترین فرصت برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنیم منطقه تالش به‌عنوان پایلوت انتخاب شود و صندوق کشاورزی، مرکز تحقیقات و سایر دستگاه‌های مرتبط برای ارزیابی اراضی شیب‌دار و واگذاری آنها به کشت کیوی وارد عمل شوند.

عسکری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در زنجیره نگهداری و صادرات این محصول تصریح کرد: باید از دانش روز دنیا در حوزه سردخانه‌ها استفاده کنیم تا شرایط نگهداری و عرضه محصولات به استانداردهای جهانی نزدیک شود و کیوی ایران با بهترین کیفیت به بازارهای هدف ارسال گردد.

وی در پایان بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و صادرکنندگان برای تسهیل تجارت این محصول تأکید کرد.