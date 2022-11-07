تولید ۱۳۰ هزار تنی محصول کیوی

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری ظهر دوشنبه در جلسه بررسی محصول میوه صادراتی کیوی با حضور جمعی از کیوی کاران و صاحبان سردخانه‌های شهرستان گفت: با توجه به وجود ظرفیت مناسب سردخانه‌ها در سطح شهرستان برای محصول کیوی کشاورزان مشکلی در تولید و حفظ این میوه نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه ایران رتبه چهارم در تولید کیوی در جهان را دارد، افزود: شهرستان تالش قطب تولید کیوی در استان گیلان بوده و امسال ۱۳۰ هزار تنی کیوی تولید شده است.

عاشوری در ادامه خطاب به سردخانه داران به همراهی این صنف در حفظ محصولات کشاورزان توصیه کرد و گفت: انتظار می‌رود صاحبان ۴۴ واحد سردخانه در سطح شهرستان با داشتن ظرفیت ۱۰۰ هزار تنی نهایت همکاری را در حفظ این محصول ارزشمند داشته باشند.

فرماندار تالش در ادامه افزود: در سال گذشته شهرستان تالش تا ۱۵ آبان ۱۰ هزار تن صادرات محصول کیوی را داشته که این رقم در سال جاری به ۱۶ هزار تن بوده و افزایش بیش از ۵۰ درصدی داشته است.

وی عنوان کرد: شهرستان تالش با دارا بودن ۴۵۰۰ هکتار باغ کیوی و اشتغال بیش از ۳۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش بسزایی در اقتصاد این کشور دارد و مستلزم حمایت همه جانبه مسئولین استانی و کشوری را دارد.