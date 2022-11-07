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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۵۶

فرماندار تالش مطرح کرد؛

تولید ۱۳۰ هزار تنی محصول کیوی

تولید ۱۳۰ هزار تنی محصول کیوی

رشت- فرماندار تالش با اشاره به تولید ۱۳۰ هزار تن کیوی در این شهرستان از افزایش بیش از ۵۰ درصدی صادرات این محصول خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری ظهر دوشنبه در جلسه بررسی محصول میوه صادراتی کیوی با حضور جمعی از کیوی کاران و صاحبان سردخانه‌های شهرستان گفت: با توجه به وجود ظرفیت مناسب سردخانه‌ها در سطح شهرستان برای محصول کیوی کشاورزان مشکلی در تولید و حفظ این میوه نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه ایران رتبه چهارم در تولید کیوی در جهان را دارد، افزود: شهرستان تالش قطب تولید کیوی در استان گیلان بوده و امسال ۱۳۰ هزار تنی کیوی تولید شده است.

عاشوری در ادامه خطاب به سردخانه داران به همراهی این صنف در حفظ محصولات کشاورزان توصیه کرد و گفت: انتظار می‌رود صاحبان ۴۴ واحد سردخانه در سطح شهرستان با داشتن ظرفیت ۱۰۰ هزار تنی نهایت همکاری را در حفظ این محصول ارزشمند داشته باشند.

فرماندار تالش در ادامه افزود: در سال گذشته شهرستان تالش تا ۱۵ آبان ۱۰ هزار تن صادرات محصول کیوی را داشته که این رقم در سال جاری به ۱۶ هزار تن بوده و افزایش بیش از ۵۰ درصدی داشته است.

وی عنوان کرد: شهرستان تالش با دارا بودن ۴۵۰۰ هکتار باغ کیوی و اشتغال بیش از ۳۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش بسزایی در اقتصاد این کشور دارد و مستلزم حمایت همه جانبه مسئولین استانی و کشوری را دارد.

کد مطلب 5626549

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