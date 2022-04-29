کشاورزان در انتظار بهبود شرایط صادرات

خبرگزاری مهر، گروه استانها- رضا اکبری: کیوی یکی از میوههای خوشمزه و پرطرفدار فصل زمستان و سرشار از انواع ویتامین، مواد مغذی و معدنی مورد نیاز بدن است. درخت کیوی نخستین بار در سال ۱۳۴۷ وارد ایران شد و کاشت آن در سال ۱۳۵۶ پس از آزمایشهای پژوهشی روی این گونه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی رامسر آغاز شد.
ایران بعد از چین، ایتالیا و نیوزیلند با تولید ۳۸۰ هزار تن کیوی و صادرات ۱۷۶ هزار تن این میوه چهارمین تولید کننده این میوه در دنیا محسوب میشود و استان گیلان با تولید ۲۲۰ هزار تن کیوی، قطب تولید این محصول در کشور است.
شهرهای آستارا، تالش و رودسر از مناطق اصلی کشت و تولید کیوی در گیلان هستند اما تولید این میوه خوشمزه و نگهداری و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی مشکلات خاص خود را دارد و علاوه بر تولید در بخشهای نگهداری و صادرات مشکلاتی وجود دارد و لازم است زنجیره تولید نگهداری و صادرات تکمیل شود. مشکلات کیوی کاران موضوع تازه ای نیست که مسئولان آن را ندانند بلکه سالها است که این قشر زحمت کش، دشواریهای زیادی را متحمل میشوند.
«محمد مهدی برومندی» معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در سفر خود به استان گیلان با اشاره به ظرفیتهای عظیم استان گیلان در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: کشاورزی استان گیلان در حوزه اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا میکند.
وی با بیان اینکه تولید ۳۸۰ هزار تن کیوی در کشور، گفت: ایران چهارمین کشور تولید کننده کیوی در جهان محسوب میشود که از این میزان یک درصد در سایر استانها و مابقی در استانهای گیلان و مازندران تولید میشوند.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در سال گذشته ۱۷۶ هزار تن کیوی به کشورهای مقصد صادر شده است.
صادرات کیوی نیازمند ساماندهی
یکی از باغداران رودسری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید کیوی، اظهار کرد: وضعیت تولید امسال مطلوب بود اما بازار تولیدکنندگان را اذیت کرد.
جواهر دشتی با اشاره به وجود ۱۳۵۰ هکتار باغ کیوی و ۴۳۰۰ بهره بردار در رودسر، افزود: گرانی نهادههای کشاورزی و افزایش چند برابری نرخ کودهای شیمیایی و همچنین عدم تخصیص یارانه از سوی دولت مشکلات کیوی کاران را دوچندان کرده گرانی نهادههای کشاورزی و افزایش چند برابری نرخ کودهای شیمیایی و همچنین عدم تخصیص یارانه از سوی دولت مشکلات کیوی کاران را دوچندان کرده است به نوعی که تولید کننده ناچار است نهادههای کشاورزی و کود را با قیمت سرسام آور از بازار آزاد تهیه کند.
وی با تأکید بر لزوم اعلام تعرفه سردخانهها و نظارت دقیق بر روند اجرای آن از سوی سازمانها و مسئولان مربوطه، ادامه داد: کیوی یکی از میوههایی است که میتواند ارزآوری بسیاری برای کشور داشته باشد و لازم است که صادرکنندگان این میوه پرطرفدار حمایت شوند.
جواهر دشتی اضافه کرد: در تلاشیم تا در رودسر شرکت تعاونی کیوی کاران را با هدف توسعه صادرات و حذف واسطه از تولید تا عرضه تأسیس کنیم تا این تعاونی دست تولید کننده را بدون واسطه در دست بازار بگذارد.
وی ادامه داد: کیوی در بازارهای داخلی طالب ندارد و لازم است مسئولان برای تقویت و بهبود شرایط صادرات این محصول چارهای اساسی بیاندیشند.
بهبود روند صادرات با روی کار آمدن دولت سیزدهم
یکی از سردخانه داران گیلان با اشاره به بهبود روند صادرات با روی کار آمدن دولت سیزدهم در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ظرفیت سردخانه من ۵ هزارتن است و کیوی در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ روز برای عرضه به بازار داخلی و خارجی از این سردخانه خارج میشود.
ادیب شربتی با اشاره به تعامل بین تولید کنندگان و سردخانه داران، افزود: بارها شده که ما نیز محصولات تولیدی باغداران را به بازارهای مختلف معرفی کرده و در خصوص فروش محصولات آنها را راهنمایی میکنیم تا ضرر نکنند.
وی با بیان اینکه علاوه بر نگهداری از کیوی، بسته بندی هم در سردخانه انجام میشود، ادامه داد: بیشتر کیویها به کشور روسیه صادر میشود و عرضه این محصول در بازار داخلی آن چنان رونق ندارد.
شربتی اضافه کرد: باید دولت قیمت ثابتی برای عرضه تولیدات کشاورز اعلام کند تا کشاورزی که با زحمت بسیار محصول خود را به ثمر میرساند دچار ضرر مالی نشود.
شناسه دار کردن باغات کیوی در دست اقدام است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در گفت و گو با خبرنگار مهر این استان را قطب تولید کیوی در کشور عنوان و اظهار کرد: امسال بیش از هشت هزار باغدار گیلانی در شش هزار و ۴۱۴ هکتار باغ موفق به برداشت ۲۲۰ هزار تُن کیوی شدند که ارزش اقتصادی آن رقمی برابر با سه هزار و ۸۰ میلیارد تومان بود.
صالح محمدی به فعالیت ۸۵ سردخانه در گیلان اشاره کرد و افزود: نگهداری کیوی شرایط خاصی را میطلبد و به همین دلیل ۷۰ درصد سردخانههای گیلان مناسب نگهداری این محصول است.
وی با اشاره به وجود ۱۴ سردخانه در رودسر، ادامه داد: تالش یکی از قطبهای تولید کیوی در گیلان دارای ۴۳ سردخانه با ظرفیت نگهداری ۹۸ هزار تن کیوی است که از ۱۲۰ هزار تن تولید کیوی در این شهرستان ۸۵ هزارتن آن صادر میشود.
محمدی با بیان اینکه تالش، رودسر، آستارا، آستانه اشرفیه و رشت شهرستانهای تولید کننده کیوی در گیلان هستند، تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد محصول کیوی تولید شده گیلان به کشورهای آذربایجان، روسیه، گرجستان، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشود بیش از ۵۰ درصد محصول کیوی تولید شده گیلان به کشورهای آذربایجان، روسیه، گرجستان، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تاکید بر اینکه شناسه دار کردن باغات کیوی یکی از برنامههای در دست اقدام این سازمان است، گفت: کیوی یکی از محصولات کشاورزی گیلان است که سالانه با صادرات این محصول ارز زیادی وارد کشور میشود.
محمدی اتوماسیون آبیاری باغات کیوی، هرس به موقع در تابستان و زمستان و آبیاری باغات را در کیفیت کیوی تأثیرگذار دانست و افزود: شرایط مطلوب و مساعد آب و هوایی، به عمل آمدن سریع محصول و سودآوری بالا برای تولیدکنندگان از جمله مهمترین دلایل رونق تولید این محصول در استان گیلان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان عنوان کرد: در حال حاضر ۱۸ هزار تن کیوی در سردخانههای استان گیلان موجود است که طی روزهای آینده این میزان نیز صادر میشود.
باغداران کیوی چشم انتظار همت مسئولان هستند تا علاوه بر تأمین نهادههای کشاورزی و کودهای شیمیایی با قیمت مناسب شرایط را برای تولید بهتر این محصول ارز آور کشور فراهم سازند اما نباید غافل بود که تأمین کودهای شیمیایی باید بر اساس استانداردهای جهانی باشد تا مشکل برگشت خوردن برخی محصولات کشاورزی صادراتی ایران و توقف صادرات کیوی به هندوستان بار دیگر دامان گیر کشاورزی ایران نشده و محصولات کشاورزی با دقت و حساسیت بیشتر و مطابق با استانداردهای کشور هدف صادرات تولید و شرایط بهتری در آینده فراهم شود.
از سوی دیگر امروزه تجارت برای آنهایی که به شیوه سنتی عمل میکنند بسیار سخت شده و برای از دست ندادن بازارهای هدف صادرات باید بسترسازی مناسب از سوی دولت برای تولید محصولات با کیفیت در دستور کار قرار گیرد و شناسنامه دار شدن زنجیره تولید تا صادرات گامی مؤثر در راستای بهبود وضع صادرات محصولات گیاهی است تا دیگر هیچ بهانهای برای برگشت زدن این محصول و سایر محصولات گیاهی وجود نداشته باشد.
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