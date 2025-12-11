به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، بانیپال شومون و رویا جاویدنیا در فیلم جدید محمدرضا اصلانی با عنوان «خاکستر خیال» به تهیه‌کنندگی مهدی عبادتی نقش‌آفرینی می‌کنند.

بانیپال شومون که علاوه بر بازیگری در تئاتر، سینما و تلویزیون، در موسیقی نیز فعالیت دارد و عضو گروه کر ارکستر فیلارمونیک تهران و ارکستر فیلارمونیک آشوریان تهران است، پیش از این لوح تقدیر ویژه بهترین بازیگر را برای بازی در نمایش «خانه وا ده» در دوازدهمین جشن بازیگر (سال ۱۳۹۳) از طرف انجمن بازیگران خانه تئاتر دریافت کرده و نامزد کسب بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره تئاتر فجر در سال ۱۳۹۸ بوده است.

رویا جاویدنیا در بسیاری از آثار سینمایی و سریال‌های تلویزیونی و نمایش خانگی ایفای نقش کرده و نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل زن از چهل و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر برای فیلم «تابستان همان سال» بوده است.

«خاکستر خیال» این روزها در مرحله پیش‌تولید و انتخاب بازیگر است و فیلمبرداری آن به زودی آغاز می‌شود.

دیگر بازیگران و عوامل «خاکستر خیال» متعاقبا معرفی می‌شوند.