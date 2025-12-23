مهتاب ثروتی و مرجان اتفاقیان به «خاکستر خیال» پیوستند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مهتاب ثروتی و مرجان اتفاقیان به جمع بازیگران فیلم سینمایی «خاکستر خیال» به کارگردانی محمدرضا اصلانی و تهیه‌کنندگی مهدی عبادتی پیوستند.

فیلم «خاکستر خیال» جدیدترین اثر محمدرضا اصلانی بعد از ۱۸ سال دوری از سینما است که به زودی جلوی دوربین می‌رود.

مهتاب ثروتی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، که در آثاری از جمله سریال «خاتون» حضور داشته است، اکنون به این پروژه جدید پیوسته و قرار است در «خاکستر خیال» ایفای نقش کند.

مرجان اتفاقیان نیز تجربه حضور در آثاری چون «مغزهای کوچک زنگ‌زده» و سریال‌های «سیاوش» و «کنکل» را در کارنامه دارد، به جمع عوامل «خاکستر خیال» اضافه شده و در کنار سایر بازیگران مقابل دوربین می‌رود.

در این پروژه شهرام خلج طراح چهره‌پردازی، عباس حسین‌زاده مدیر فیلمبرداری، کامیاب متولی مدیرتولید و مریم قربانی‌نیا مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی هستند.

اکبر زنجان‌پور، رویا جاویدنیا و بانیپال شومون پیش از این به عنوان بازیگران این اثر معرفی شده‌اند.

اطلاعات تکمیلی درباره نقش‌ها، عوامل و ادامه روند تولید فیلم در روزهای آینده از سوی مشاور رسانه‌ای پروژه اعلام می‌شود.