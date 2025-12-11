زاکانی: یکی از ارکان اثرگذار بر کیفیت زندگی مردم مدیریت شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و بیست و چهارمین نشست مجمع کلانشهرهای ایران امروز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
زاکانی در بخش اول این نشست که در رابطه با گرامیداشت مقام والای زن و مادر بود با اشاره به جایگاه بیمثال حضرت زهرا (س) در عالم خلقت گفت: این روز، روزی ویژه و متعلق به بانو و سرور زنان عالم است که حقیقت هستی در پرتو شأن والای ایشان معنا پیدا میکند.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از یکی از علمای برجسته تهران اظهار کرد: ایشان میفرمودند: «کلید فتح عالم وجود در دستان حضرت زهرا (س) است و هرکس بخواهد گرههای زندگیاش گشوده شود باید به این مسیر توسل بجوید.» این همان بنایی است که انسان میتواند بر مبنای آن؛ شخصیت، اندیشه و مسیر زندگی خود را بسازد.
زاکانی با تاکید بر مسئولیت سنگین مدیریت شهری در نظام حکمرانی کشور اظهار داشت: در قانون اساسی، مدیریت شهری به عنوان یکی از ارکان اثرگذار بر کیفیت زندگی مردم تعریف شده است و بخش بزرگی از رضایتمندی جامعه مستقیماً به عملکرد این حوزه مرتبط است. در عمل نیز مدیران شهری شب و روز نمیشناسند تا بتوانند خدمترسان مردم باشند. بهویژه در شهری مانند تهران که بیش از سهچهارم جمعیت در مناطق شهری ساکن هستند، این مسئولیت اهمیت مضاعف پیدا میکند.
وی با قدردانی ویژه از همراهی خانوادههای مدیران شهری افزود: اگر همراهی و ایثار بانوان و خانوادههای مدیران شهری نباشد، انجام این سطح از خدمترسانی شبانهروزی ممکن نخواهد بود.
زاکانی در ادامه با اشاره به گستردگی حوزه عملکرد شهرداریها گفت: مدیران شهری در خط مقدم خدمترسانی به مردم قرار دارند. فاصله تصمیم تا اجرا در مدیریت شهری بسیار کوتاه است و اثر اقدامات آن سریعاً در زندگی مردم نمایان میشود. همراهی خانواده این قشر بهویژه بانوان باعث میشود این مسیر دشوار با انگیزه و توان بیشتری ادامه یابد.
وی با اشاره به تمرکز جمعیت در مناطق شهری گفت: بیش از ۷۵ درصد مردم کشور در شهرها زندگی میکنند و بخش عمدهای از آنها در کلانشهرها مستقر هستند. این واقعیت، اهمیت نقش شهرداریها را دوچندان میکند و ما باید شرایطی فراهم کنیم که کیفیت خدمترسانی به شهروندان هر روز ارتقا پیدا کند.
شهردار تهران در پایان با تبریک این ایام و قدردانی مجدد از خانوادههای مدیران شهری گفت: امید ما این است که با توکل بر خداوند و همراهی خانوادهها و تلاش مدیران شهری بتوانیم سطح خدمت به مردم را بیش از گذشته بالا ببریم و قدمی مؤثر در بهبود زندگی شهروندان برداریم.
همچنین در این نشست، از همسران شهرداران قزوین، یزد، اردبیل، همدان، رشت، اهواز، زنجان، کرمان، کرج و شهردار اسبق اهواز تقدیر شد.
