زاکانی: تهران از پس جنگ ۱۲ روزه بدون سردرگمی شهروندان عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در آئین افتتاحیه اجلاس بین‌المللی «رویداد شهری تهران» و ششمین دوره «مسابقه بین‌المللی خشت طلایی» که امروز برگزار شد، با خوشامدگویی به میهمانان بین‌المللی، اظهار کرد: امروز برای ما افتخار بزرگی است که میزبان جمعی از نخبگان و مدیران شهری از سراسر جهان در شهری هستیم که هر وجب آن گواه اراده‌ای است که تسلیم سختی‌ها نشده است.

زاکانی با اشاره به هویت تاریخی و فرهنگی پایتخت، تصریح کرد: تهران شهری است با ریشه‌های عمیق در تاریخ و فرهنگ کهن این سرزمین که ایستادگی، مقاومت و تلاش مردمی باعث مانایی آن در طول تاریخ شده است.

شهردار تهران با بیان ویژگی‌های کلانشهر تهران، خاطرنشان کرد: این شهر با دستان پرتوان شهروندانش، آینده‌ای روشن‌تر را برای خود می‌سازد و امروز آماده است تا تجربیات خود را با جامعه مدیریت شهری جهان به اشتراک بگذارد.

وی افزود: تهران شهر کوچکی نیست؛ این شهر علاوه بر خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به ۹ میلیون شهروند، میزبان ۴ میلیون میهمان در طی روز است. به طوری که جمعیت ۱۳.۵ میلیونی روز، بار مسئولیت بزرگی را بر دوش مدیریت شهری قرار داده است.

شهردار تهران با تأکید بر نقش نمادین پایتخت، افزود: تهران فراتر از یک کلانشهر، حامل امیدهای یک ملت است. اگرچه این شهر با چالش‌های متعددی روبرو بوده، اما هیچ‌گاه اجازه نداده مشکلات، مسیر پیشرفت و توسعه آن را سد کند.

زاکانی تصریح کرد: ما در تهران باور داریم که مقاومت و پایداری، یک انتخاب روزمره است که باید هر صبح با اراده‌ای راسخ از سوی مردم و مدیران تکرار شود.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شش ماه پیش، تهران روزهای سختی را پشت سر گذاشت که هیچ‌گاه از خاطرمان نخواهد رفت. در ادامه، تجربیات مدیریت بحران تهران در آن شرایط حساس را به اشتراک خواهم گذاشت.

آسیب‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه هیچ خانواده‌ای را در تهران سردرگم نکرد

وی تاکید کرد: امروز با افتخار اعلام می‌کنم که از ۸۵۲۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ، تمامی واحدها تعیین تکلیف شده‌اند و خانواده‌های آسیب‌دیده بدون تحمل هیچ هزینه اضافی در مسکن مناسب اسکان یافته‌اند.

زاکانی با تشریح جزئیات بازسازی اظهار کرد: ماه‌ها پیش بازسازی ۵۲۸۰ خانه با آسیب جزئی در این جنگ به پایان رسید. از ۲۵۲۱ واحد با آسیب متوسط، بخش عمده‌ای تکمیل و مابقی در حال اتمام است. ۶۸ واحد نیازمند مقاوم‌سازی هم تا سه ماه آینده کارشان به پایان می‌رسد و ۶۵۲ واحد نیازمند تخریب و نوسازی نیز کاملاً تعیین تکلیف شده‌اند.

شهردار تهران با اشاره به خدمات اضطراری ارائه شده افزود: در اوج جنگ، ۴۵۹۲ خانواده اسکان اضطراری یافتند و پس از جنگ برای ۵۸۸ خانواده مسکن موقت فراهم شد. امروز با اطمینان اعلام می‌کنم هیچ خانواده‌ای در تهران در سردرگمی به سر نمی‌برد.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه جنگ ۱۲ روزه به ما ثابت کرد که مدیریت شهری وقتی با اراده مردم همراه شود، می‌تواند در سخت‌ترین شرایط هم الگویی برای جهان باشد، تصریح کرد: امروز تهران آماده است تا این تجربیات را با دیگر شهرهای جهان به اشتراک بگذارد.

شهردار تهران به تشریح برخی تجربیات موفق تهران پرداخت و گفت: ما سال‌هاست تجربه فعالیت‌های میدانی و برگزاری شادی‌های بزرگ چندمیلیونی را در تهران داریم. رویداد «قهرمان شهر» با مشارکت بیش از یک میلیون نفر در سال، نمونه‌ای از این تجربیات است که در آن شهروندان در رشته‌های مختلف ورزشی با هم رقابت می‌کنند و امکان بزرگی برای همبستگی اجتماعی فراهم می‌شود.

سپردن مدیریت محلات تهران به دست مردم

شهردار تهران تأکید کرد: با بهره‌گیری از مشارکت مردم و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، می‌توانیم شرایط مطلوب‌تری برای شهروندان تهرانی فراهم کنیم.

وی افزود: یکی از کارهای بسیار بزرگ، سپردن مدیریت محلات تهران به دست مردم است. ما در محلات تهران با ایجاد ساختارهای محلی، هویت‌بخشی به محلات را بر اساس نظر و مشارکت نخبگان و شهروندان محل پایه‌گذاری کرده‌ایم.

زاکانی در تشریح این الگوی مدیریتی افزود: در هر محله، بر اساس رأی و نظر شهروندان و نخبگان محلی، اداره امور و ارائه خدمات شهری انجام می‌شود. این الگو نشان داده که در قاعده مشارکت با مردم، اگر ما یک قدم برداریم، مردم ده قدم به ما کمک می‌کنند.

شهردار تهران با اشاره به نتایج این رویکرد خاطرنشان کرد: این شیوه از مدیریت، ظرفیت‌های بزرگی برای تحول و پیشرفت شهر فراهم کرده و تأثیر قابل توجهی در ارتقای کیفیت خدمات شهری و افزایش رضایت شهروندان داشته است.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تداوم مسیر پیشرفت تهران گفت: هیچ عاملی نخواهد توانست عزم ما را برای پیشرفت و توسعه شهرمان از بین ببرد. ما با عزمی راسخ به مسیر خود ادامه می‌دهیم و بر اراده خود برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی با شهرها و سازمان‌های مختلف جهان پافشاری داریم.

زاکانی با اشاره به رویدادهای جهانی یکسال گذشته به وبژه مسئله فلسطین تاکید کرد: ما علاوه بر حمایت از حقوق مسلم ملت مظلوم فلسطین، باید جهانی امن و عاری از تهدید کسانی بسازیم که با بشریت دشمنی می‌ورزند.

وی ادامه داد: اگر امروز در کنار هم نباشیم، در مقابل زیاده‌خواهی‌های نظام استکبار جهانی و جنگ‌ها و ناامنی‌هایی که غده سرطانی اسرائیل در منطقه و جهان ایجاد می‌کند، ملت‌ها خواب راحت نخواهند داشت.

زاکانی در پایان با فراخوان همکاری جمعی گفت: باید دست در دست هم نهیم و ظرفیت‌های خود را برای آینده‌ای امن‌تر، پاک‌تر و پیشرفته‌تر بسیج کنیم. آینده مطلوب را تنها می‌توانیم در کنار هم بسازیم.