برداشت گاز پارس جنوبی؛ ۷۲۲ میلیون مترمکعب در روز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی دستیابی به برداشت روزانه ۷۲۲ میلیون مترمکعب گاز غنی را نتیجه اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فنی و مدیریتی و فعالیت منسجم و همدلانه بخش‌های مختلف عملیاتی و ستادی این شرکت دانست و اظهار کرد: این دستاورد حاصل اقداماتی است که در یک سال گذشته با اولویت افزایش و پایداری تولید گاز غنی به واسطه حفر چاه‌های جدید، انجام تعمیرات اساسی هدفمند، نوسازی و افزایش ضریب اطمینان تجهیزات و بهره‌گیری از توان هزاران نفر از نیروهای متخصص داخل کشور دنبال شد و امروز نتیجه آن تلاش‌ها به‌صورت ملموس در ارتقای ظرفیت برداشت گاز غنی از این میدان مشترک مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به افزایش ۶ میلیون مترمکعبی برداشت روزانه گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی نسبت به رکورد زمستان پارسال، گفت: پارس جنوبی ستون تأمین گاز ایران است و ارتقای ظرفیت برداشت در این میدان، مستقیماً بر تاب‌آوری شبکه گازرسانی ملی اثر می‌گذارد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این شرکت در سخت‌ترین شرایط عملیاتی اظهار کرد: ثبت این دستاورد بزرگ، حاصل تلاش جمعی و فعالیت‌های شبانه‌روزی همکارانی است که بدون وقفه از جریان انرژی کشور صیانت می‌کنند.