۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۲

راه‌اندازی چاه جدید در فاز ۱۳ پارس جنوبی

مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی از تکمیل عملیات حفاری و راه‌اندازی یک حلقه چاه جدید این فاز و افزایش ۱.۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت برداشت روزانه گاز پارس جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علی‌اصغر صادقی، مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی اظهار کرد: سومین حلقه چاه فاز ۱۳ پارس جنوبی در آذر امسال تکمیل، بهره‌برداری و در آستانه فصل زمستان وارد مدار شد.

وی با اشاره به روند تکمیل فعالیت‌های باقیمانده فراساحلی در طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی افزود: طی ۱۰ ماه گذشته، چهار حلقه چاه جدید در این فاز حفاری شده و با انجام عملیات اسیدکاری بر روی سه حلقه چاه دیگر، ظرفیت تولید گاز غنی در فاز ۱۳ پارس جنوبی در مجموع ۸ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.

مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی تأکید کرد: مجموع اقدام‌های انجام شده، نقش مؤثری در بهبود تراز گازی کشور در فصول سرد سال و افزایش پایداری تولید گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی ایفا کرده است و این روند با تلاش همکاران و متخصصان با تمام توان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، پیش از این نیز تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از بهره‌برداری موفق دو حلقه چاه جدید در فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی خبر داده و اعلام کرده بود که با راه‌اندازی این چاه‌ها، ظرفیت برداشت گاز این فاز روزانه ۳ میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

کد خبر 6690468

