داوران جایزه شهید آوینی جشنواره «سینماحقیقت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، سه سینماگر عضو هیئت داوران جایزه شهید آوینی در نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.
بهروز افخمی، فیلمنامه نویس، کارگردان و مجری تلویزیون، محمد علی باشه آهنگر، فیلمنامهنویس و کارگردان و احسان محمدحسنی، فعال فرهنگی و مستندساز هیئت داوران بخش آوینی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.
علاقهمندان برای اطلاع از لیست داوران بخشهای مختلف میتوانند کاتالوگ نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» را از وبسایت جشنواره به نشانی www.irandocfest.ir دانلود کنند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدیمقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.
