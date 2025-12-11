«معماران هوش مصنوعی»؛ شخصیت سال ۲۰۲۵ مجله تایم مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه «تایم» آمریکا «معماران هوش مصنوعی» را «شخصیت سال ۲۰۲۵» خود اعلام کرد.

در تصویری که مجله تایم از معماران هوش مصنوعی منتشر کرده، تصویر این افراد دیده می‌شود:

مارک زاکربرگ ، مدیرعامل متا

، مدیرعامل متا لیزا سو، مدیرعامل شرکت AMD

مدیرعامل شرکت AMD ایلان ماسک ، مدیر عامل ایکس

، مدیر عامل ایکس جن‌سون هوانگ ، رئیس و مدیرعامل انویدیا

، رئیس و مدیرعامل انویدیا سم آلتمن ، مدیرعامل OpenAI

، مدیرعامل OpenAI دمیس هاسابیس ، مدیرعامل دیپ‌مایند تکنولوژیز

، مدیرعامل دیپ‌مایند تکنولوژیز داریو آمودی ، مدیرعامل آنتروپیک

، مدیرعامل آنتروپیک فی‌فی لی، مدیر مؤسسه هوش مصنوعی انسان‌محور استنفورد و مدیرعامل ورلد لبز

چرا معماران هوش مصنوعی؟

«سم جاکوبز» سردبیر مجله تایم در سرمقاله این نشریه توضیح داده است که «چرا معماران هوش مصنوعی شخصیت سال ۲۰۲۵ مجله تایم هستند؟».

وی در این‌باره نوشت: از سال ۱۸۰۱، رهبران آمریکایی در واشنگتن دی‌سی گرد هم می‌آیند تا در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید شرکت کنند. این روز پر از سنت‌های بزرگ است که اغلب قدرتمندترین افراد کشور را دور هم جمع می‌کند. در بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه (۲۰۲۵)، حضور مدیران ارشد شرکت‌های فناوری ایالات متحده برجسته بود؛ شرکت‌هایی که مدت‌هاست جهان را رهبری می‌کنند. اما چیزی غیرمنتظره در پشت صحنه در حال رخ دادن بود: در همان روز، شرکتی چینی کمتر شناخته‌شده به نام «دیپ‌سیکDeepseek» مدل هوش مصنوعی جدیدی را منتشر کرد که بازارها را به وحشت انداخت و اعتراض فعالان «سیلیکون ولی» بلند شد.

روز بعد، غول‌های فناوری «سم آلتمن، لری الیسون و ماسایوشی سان» در کاخ سفید ظاهر شدند و اعلامیه‌ای منتشر کردند. آن‌ها متعهد شدند تا ۵۰۰ میلیارد دلار برای ساخت مراکز داده هوش مصنوعی در سراسر ایالات متحده سرمایه‌گذاری کنند و این پروژه را استارگیت نامیدند. این دو روز پیش‌بینی‌کننده سال پیش رو بودند: رقابت جهانی، نوآوری‌های شگفت‌انگیز، مبالغ هنگفت پول و نیروهای کیمیاگری منافع عمومی و خصوصی.

امسال، سالی بود که پتانسیل کامل هوش مصنوعی با غرشی سهمگین آشکار شد و مشخص شد دیگر هیچ راه بازگشتی یا امتناع وجود ندارد. هر سؤالی که مطرح می‌شد، پاسخش هوش مصنوعی بود. ما دیدیم که چگونه تحقیقات پزشکی و بهره‌وری را شتاب می‌بخشد و غیرممکن‌ها را ممکن می‌سازد. دیگر نمی‌شد هیچ مقاله‌ای خواند یا خبری دید بدون اینکه با موجی از گزارش‌ها درباره پیشرفت برق‌آسای این فناوری و افرادی که آن را پیش می‌برند، روبه‌رو نشویم.

این داستان‌ها میلیون‌ها بحث را به راه انداختند؛ بحث‌هایی درباره اینکه هوش مصنوعی تا چه حد زندگی ما را مختل خواهد کرد. هیچ رهبر کسب‌وکاری نمی‌توانست درباره آینده بدون اشاره به تأثیر این انقلاب فناوری صحبت کند. هیچ والد یا معلمی نمی‌توانست استفاده نوجوانان و دانش‌آموزان از هوش مصنوعی را نادیده بگیرد.

این ابزارهای جدید (هوش مصنوعی) گاهی جادویی به نظر می‌رسند. فقط در چند هفته گذشته، فهمیدیم که هوش مصنوعی می‌تواند ارتباط با نهنگ‌ها را تسهیل، یک مسئله ریاضی ۳۰ ساله حل‌نشده را حل کند و از مدل‌های سنتی پیش‌بینی طوفان پیشی بگیرد.

سیستم‌های هوش مصنوعی با سرعتی سرسام‌آور در حال پیشرفت هستند و کارهایی را که قبلاً ساعت‌ها طول می‌کشید، در چند ثانیه انجام می‌دهند. مطالعات نشان می‌دهند که قابلیت‌های هوش مصنوعی تقریباً دو بار در سال دو برابر می‌شود. سرعت پذیرش آن بی‌سابقه بوده است.

جن‌سون هوانگ، رئیس و رهبر انویدیا، ارزشمندترین شرکت جهان و یکی از تأثیرگذارترین رهبران هوش مصنوعی در گفتگو با مجله تایم گفت: «هر صنعتی به هوش مصنوعی نیاز دارد، هر شرکتی از آن استفاده می‌کند و هر ملتی باید آن را بسازد. این تأثیرگذارترین فناوری زمان ماست.»



تمام این پیشرفت‌ها با هزینه‌های سنگینی همراه است؛ مقدار عظیمی از انرژی مورد نیاز برای اجرای این سیستم‌ها منابع را می‌بلعد. مشاغل یکی پس از دیگری ناپدید می‌شوند. اطلاعات جعلی مثل سیل همه جا پخش می‌شود؛ پیام‌ها و ویدیوهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی تشخیص واقعیت از دروغ را به شدت دشوار کرده است. اکنون حملات سایبری در مقیاس عظیم، بدون نیاز به دخالت انسان ممکن شده است.

همچنین تمرکز بی‌سابقه‌ای از قدرت در دست تعداد انگشت‌شماری از رهبران کسب‌وکار ایجاد شده؛ چیزی که از دوران «عصر طلایی» (Gilded Age) به بعد بی‌سابقه بوده است. اگر تاریخ راهنمای آینده باشد، نتیجه این وضعیت هم پیشرفت‌های چشمگیر خواهد بود و هم نابرابری بسیار بیشتر.

شرکت‌های هوش مصنوعی حالا محکم‌تر از همیشه با زنجیرهای نامرئی به اقتصاد جهانی بسته شده‌اند. این (وضعیت فعلی هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری‌های عظیم روی آن) یک قمار بزرگ و افسانه‌ای است، و ترس‌ها از اینکه داریم در یک حباب اقتصادی بزرگ زندگی می‌کنیم، به شدت افزایش پیدا کرده است. ترامپ در ماه سپتامبر بخشی از این نگرانی و اضطراب مشترک همه ما را (با طعنه و کنایه) این‌طور بیان کرد: «اگر اتفاق واقعاً خیلی بدی افتاد، فقط هوش مصنوعی را مقصر بدانید.»