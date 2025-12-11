  1. استانها
  2. همدان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۵

بسته خبری شبانه استان همدان

بسته خبری شبانه استان همدان

همدان-بسته خبری به اخبار مهم روز ۲۰ آذر استان همدان پرداخته است.

دریافت 28 MB
کد خبر 6686204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها