دریافت 27 MB کد خبر 6688356 https://mehrnews.com/x39RG5 ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۰ کد خبر 6688356 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۰ پاداش ۳۰ هزار دلاری حنظله برای صید طراحان سامانه پدافندی رژیم براساس اعلام گروه سایبری حنظله اطلاعات ۱۳ نفر از طراحان اصلی سامانههای پدافندی «پیکان» و «فلاخن داوود» افشا شد. کپی شد برچسبها هکرهای حنظله هکرها حمله سایبری رژیم صهیونیستی
