کد خبر 6688356
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۰

پاداش ۳۰ هزار دلاری حنظله برای صید طراحان سامانه پدافندی رژیم

براساس اعلام گروه سایبری حنظله اطلاعات ۱۳ نفر از طراحان اصلی سامانه‌های پدافندی «پیکان» و «فلاخن داوود» افشا شد.

