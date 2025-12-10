به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت ایرباس قراردادی به ارزش ۵۰ میلیون یورویی (۵۸ میلیون دلار) برای ادغام هوش مصنوعی توسعهیافته توسط آژانس وزارتی دفاع فرانسه در حوزه هوش مصنوعی (AMIAD) را در سامانههای تسلیحاتی و اطلاعاتی مورد استفادهی نیروهای مسلح این کشور ادغام کند.
به گفته شرکت، مرحله نخست این قرارداد بر ارتقای سامانه Spationav (سامانه پایش دریایی کشور) متمرکز خواهد بود تا با ادغام هوش مصنوعی، دادههای استخراجشده از ماهوارهها پردازش شوند.
انتظار میرود در آینده، پیادهسازی این سامانه در حوزههای اطلاعات، امنیت سایبری و مدیریت شبکههای مخابراتی نظامی گسترش یابد؛ زیرا فرانسه در تلاش است تا تمامی دادههای جمعآوریشده از حسگرهای ماهوارهها، رادارها و پهپادها را بهصورت متمرکز مدیریت کند.
نظر شما