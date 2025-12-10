  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

ایرباس هوش مصنوعی نظامی را به کار می‌گیرد

ایرباس هوش مصنوعی نظامی را به کار می‌گیرد

ایرباس قرارداد ۵۰ میلیون یورویی برای به کارگیری هوش مصنوعی نظامی فرانسه امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت ایرباس قراردادی به ارزش ۵۰ میلیون یورویی (۵۸ میلیون دلار) برای ادغام هوش مصنوعی توسعه‌یافته توسط آژانس وزارتی دفاع فرانسه در حوزه هوش مصنوعی (AMIAD) را در سامانه‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی مورد استفاده‌ی نیروهای مسلح این کشور ادغام کند.

به گفته شرکت، مرحله نخست این قرارداد بر ارتقای سامانه Spationav (سامانه پایش دریایی کشور) متمرکز خواهد بود تا با ادغام هوش مصنوعی، داده‌های استخراج‌شده از ماهواره‌ها پردازش شوند.

انتظار می‌رود در آینده، پیاده‌سازی این سامانه در حوزه‌های اطلاعات، امنیت سایبری و مدیریت شبکه‌های مخابراتی نظامی گسترش یابد؛ زیرا فرانسه در تلاش است تا تمامی داده‌های جمع‌آوری‌شده از حسگرهای ماهواره‌ها، رادارها و پهپادها را به‌صورت متمرکز مدیریت کند.

کد خبر 6684721
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها