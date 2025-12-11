  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

مانی سعیدی در پاراوزنه برداری قهرمان شد

مانی سعیدی در پاراوزنه برداری قهرمان شد

رقابت های پاراوزنه برداری روز دوم بازی های پاراآسیایی جوانان با قهرمانی مانی سعیدی در دسته وزنی ۹۷ کیلوگرم به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مانی سعیدی نماینده دسته وزنی ۹۷ کیلوگرم پاراوزنه برداری ایران در آخرین دسته وزنی و مسابقه روز دوم بازی‌های پاراآسیایی دبی موفق شد حُسن ختامی طلایی و شیرین را برای کاروان کشورمان رقم بزند.

سعیدی با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم مقتدرانه صاحب مدال طلا و سکوی قهرمانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان شد.

در این دسته وزنی پس از مانی سعیدی، وزنه برداران ازبکستان و امارات به ترتیب با مهار وزنه‌های ۱۷۷ کیلوگرم و ۱۰۰ کیلوگرم صاحب عناوین نایب قهرمانی و سومی رده سنی جوانان شدند.

کد خبر 6686015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها