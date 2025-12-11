مانی سعیدی در پاراوزنه برداری قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مانی سعیدی نماینده دسته وزنی ۹۷ کیلوگرم پاراوزنه برداری ایران در آخرین دسته وزنی و مسابقه روز دوم بازی‌های پاراآسیایی دبی موفق شد حُسن ختامی طلایی و شیرین را برای کاروان کشورمان رقم بزند.

سعیدی با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم مقتدرانه صاحب مدال طلا و سکوی قهرمانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان شد.

در این دسته وزنی پس از مانی سعیدی، وزنه برداران ازبکستان و امارات به ترتیب با مهار وزنه‌های ۱۷۷ کیلوگرم و ۱۰۰ کیلوگرم صاحب عناوین نایب قهرمانی و سومی رده سنی جوانان شدند.