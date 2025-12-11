به گزارش خبرنگار مهر، جتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله دستغیب در شیراز با تشریح جایگاه بیبدیل حضرت زهرا (س) در منابع دینی گفت: زندگی و سیره حضرت زهرا کاملترین الگوی عبادی، اجتماعی، خانوادگی و ولایی برای جامعه امروز است.
وی با اشاره به دشواری شناخت مقام حضرت زهرا (س) ادامه داد: شناخت فاطمهشناسی مانند درک شب قدر دشوار است؛ اما منابع فراوانی برای فهم شخصیت این بانوی الهی وجود دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه، افزود: آیات قرآن، سخنان پیامبر (ص)، روایات امامان (ع)، آثار نویسندگان مسلمان و مسیحی، و مهمتر از همه سبک زندگی و سیره عملی حضرت زهرا (س) ۵ منبع اصلی برای شناخت آن حضرت هستند.
بیش از ۱۰۰ آیه قرآن درباره جایگاه اهلبیت (ع)
حجت الاسلام رفیعی با اشاره به آیاتی همچون تطهیر، مباهله و مودت گفت: سوره انسان یکی از زیباترین اسناد قرآنی درباره اهلبیت است؛ سورهای که روز نزولش در تقویم جمهوری اسلامی بهعنوان روز خانواده ثبت شده است.
وی با بیان فضیلتهای مندرج در این سوره افزود: ایثار، اخلاص، بیتوقعی و خوف از قیامت، نمونههایی از گنجینههای اخلاقی این سوره است که سیمای حقیقی حضرت زهرا (س) را به ما نشان میدهد.»
گواهی پیامبر (ص) و امامان (ع) بر عظمت حضرت زهرا (س)
این استاد حوزه در ادامه با اشاره به روایات پیامبر (ص) گفت: پیامبر فرمودهاند اگر تمام خوبیها را بخواهید مجسم کنید، آن مجسمه فاطمه است؛ بلکه فاطمه بالاتر است.»
حجت الاسلام رفیعی همچنین روایاتی از امیرالمؤمنین (ع)، امام باقر (ع) و امام زمان (عج) درباره مقام حضرت زهرا (س) بیان کرد و افزود: محبت و ولایت فاطمه محور خلقت و الگوی بزرگ تمام امامان است.
وی با اشاره به آثار متفکران غیر شیعه گفت: سلیمان کتانی، نویسنده مسیحی، یکی از زیباترین کتابها را درباره حضرت زهرا نوشته است؛ اثری که رهبر انقلاب نیز آن را بسیار ستودهاند.
این استاد حوزه و دانشگاه همچنین به آثار علمای اهل سنت مانند سیوطی اشاره کرد و افزود: محبت به حضرت زهرا مرز مذهبی نمیشناسد.
سیره حضرت زهرا؛ مهمترین منبع شناخت
حجت الاسلام رفیعی مهمترین منبع شناخت را رفتار و سیره حضرت زهرا دانست و گفت: این بانوی بزرگ در همه عرصهها از جمله عبادت، جهاد، دفاع از ولایت، مدیریت خانه، قناعت، تربیت فرزند، فعالیت اجتماعی و حتی مدیریت زمان یک الگو است.
وی ادامه داد: در ۹ سال زندگی مشترک آن حضرت با امیرالمومنین (ع) حضرت زهرا هم عبادت، مبارزه، درس، تربیت را در عمل انجام داد و این جامعیت، درس بزرگی برای ماست.
ویژگیهای آیتالله دستغیب؛ از تواضع تا شجاعت
این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگیهای برجسته شهید آیت الله دستغیب را برشمرد و گفت: آیتالله دستغیب میتوانست در نجف از مراجع بزرگ زمان شود، اما با راهنمایی اساتیدش دعوت شیراز را پذیرفت و پرچم دفاع از اهلبیت را در این شهر برافراشت.
وی ادامه داد: ایشان چنان متواضع بود که به امام خمینی عرض کرده بود اگر مردم بهخاطر من نماز جمعه نمیآیند، فرد دیگری را منصوب کنید.
حجت الاسلام رفیعی با بیان خاطرهای از اعتماد و توکل آیتالله دستغیب گفت: توکل او بر خدا عجیب بود؛ بارها گفتهاند کمبودهای شهریه طلاب با امدادهای غیبی جبران میشد.
این استاد حوزه گفت: نماز شب، تقید به عبادت، عشق به ولایت و دفاع از امام خمینی از ویژگیهای محوری ایشان بود. نفوذ عجیبی بر دلها داشت؛ حتی یک جوان کمونیست زندان را با اخلاقش جذب کرد.
حجت الاسلام رفیعی افزود: شهید دستغیب در جبههها، جمعآوری کمکها و هدایت مردم نقش فعال داشت؛ سادهزیستیاش سبب شد بدون محافظ در بین مردم باشد و در همین مسیر نیز به شهادت رسید.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به روش تفسیری این شهید محراب تصریح کرد: تفسیرهای او تربیتی و مردمی بود، قرآن را برای بازاری و معلم و دانشجو قابل فهم میکرد و این برای همه مفسران امروز الگوست.
