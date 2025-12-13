  1. استانها
ولدان: تبلیغ دینی بدون به‌روزرسانی اثرگذار نیست

داراب- مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی محتواهای دینی، گفت: استفاده از ظرفیت جوانان و ارتقای کیفیت برنامه‌ها، شرط اثرگذاری تبلیغ دینی در جامعه امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح شنبه در جریان بازدید از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان داراب، با هدف ارزیابی و حمایت از فعالیت‌های جاری، با رئیس اداره، رئیس حوزه علمیه امام صادق (ع)، شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان، روحانیون مستقر و رابط امور بانوان دیدار و گفت‌وگو کرد و از روند برنامه‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده گزارشی دریافت کرد.

وی در جمع‌بندی این بازدید که در راستای تقویت ارتباطات سازمانی انجام شد، دو محور راهبردی را برای فعالیت‌های آتی شهرستان مورد تأکید قرار داد و گفت: به‌روزرسانی محتوا و ارتقای کیفیت برنامه‌های دینی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای افزایش اثرگذاری فرهنگی در جامعه است.

حجت‌الاسلام ولدان همچنین بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت جوانان در شبکه‌های تبلیغی تأکید کرد و افزود: جوانان نیروی محرکه اصلی برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی هستند و نقش‌آفرینی فعال آنان می‌تواند به پویایی و اثربخشی بیشتر تبلیغات اسلامی در سطح شهرستان داراب منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: این رویکرد با هدف تقویت نقش تبلیغات اسلامی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای روز جامعه دنبال می‌شود.

