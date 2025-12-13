به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح شنبه در جریان بازدید از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان داراب، با هدف ارزیابی و حمایت از فعالیتهای جاری، با رئیس اداره، رئیس حوزه علمیه امام صادق (ع)، شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان، روحانیون مستقر و رابط امور بانوان دیدار و گفتوگو کرد و از روند برنامهها و فعالیتهای انجامشده گزارشی دریافت کرد.
وی در جمعبندی این بازدید که در راستای تقویت ارتباطات سازمانی انجام شد، دو محور راهبردی را برای فعالیتهای آتی شهرستان مورد تأکید قرار داد و گفت: بهروزرسانی محتوا و ارتقای کیفیت برنامههای دینی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای افزایش اثرگذاری فرهنگی در جامعه است.
حجتالاسلام ولدان همچنین بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت جوانان در شبکههای تبلیغی تأکید کرد و افزود: جوانان نیروی محرکه اصلی برنامههای فرهنگی و تبلیغی هستند و نقشآفرینی فعال آنان میتواند به پویایی و اثربخشی بیشتر تبلیغات اسلامی در سطح شهرستان داراب منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: این رویکرد با هدف تقویت نقش تبلیغات اسلامی در حوزههای فرهنگی و اجتماعی و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای روز جامعه دنبال میشود.
