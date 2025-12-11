زندگی ساده و جهاد مستمر؛ الگوی ماندگار شهید دستغیب برای نسل امروز

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در تاریخ معاصر ایران، نام‌هایی ثبت شده‌اند که نه تنها بر صفحه زمان، بلکه بر قلب یک ملت نقش بسته‌اند.

شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب از جمله همین چهره‌هاست؛ عالمی ربانی که زندگی‌اش امتداد روشن مکتب اهل‌بیت (ع)، و شهادتش ترجمان آیه «فمنهم من قضی نحبه» بود.

او که سال‌ها در محراب عبادت، مردم را به سوی اخلاق، تهذیب و بندگی دعوت می‌کرد، در میدان مبارزه با طاغوت نیز پرچم حق‌طلبی را بر دوش داشت و سرانجام خون پاکش سندی شد بر پیوند عمیق عرفان، فقاهت و جهاد.

شهید دستغیب تنها یک روحانی برجسته نبود؛ او پناه محرومان، تکیه‌گاه مردم، زبان رسا انقلاب و معلمی بود که درس دین را با عمل، و درس اخلاق را با زندگی ساده و بی‌آلایش خود معنا می‌کرد.

امروز، در سالروز شهادت این عالم مجاهد، تجلیل از او تنها یادآوری یک شخصیت تاریخی نیست؛ بازخوانی مکتبی است که نسل‌ها را بیدار کرد و به جامعه آموخت که ایمان حقیقی با مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در برابر ظلم معنا پیدا می‌کند.

برای آشنایی بهتر با این شهید والامقام گفتگویی با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در این راستا انجام داده‌ایم، در ادامه ملاحظه کنید.

شهید دستغیب؛ عارفی که محرابش میدان بود و میدانش محراب

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب، این شهید والامقام را «تمثیل زنده علمای وارث پیامبران» دانست و گفت: شخصیت این عالم برجسته تلفیقی کم‌نظیر از فقاهت، عرفان عملی، مبارزه سیاسی و اخلاص قلبی بود؛ انسانی که نشان داد می‌توان در خلوت عبادت به معراج روح رسید و در هیاهوی میدان انقلاب پرچم جهاد را بر دوش کشید. به تعبیر وی، شهادت آیت‌الله دستغیب تجلی معنای «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» در روزگار معاصر است.

وی با بیان اینکه ملت ایران در مکتب چنین شهیدانی به امتی بیدار و مسئولیت‌پذیر تبدیل شده‌اند، افزود: فرمایش معروف شهید دستغیب که «اسلام دین سیاست است و سیاست از اسلام جدا نیست» صرفاً یک شعار نبود، بلکه شیوه‌ای از زیست دینی-اجتماعی برای این ملت شد. مردم ایران آموخته‌اند که ایمان بدون توجه به مسئولیت اجتماعی ناقص و عبادتِ بی‌توجه به رنج مردم ناتمام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: ملت ایران با تأسی از این شهید بزرگوار، معرفت عمیق دینی را همراه با عمل صالح و تهذیب نفس در زندگی خود نهادینه کرده‌اند. همان‌گونه که شهید دستغیب در کنار نگارش تفسیر قرآن و آثار اخلاقی، خود نیز التزام عملی به ترک گناهان کبیره داشت، این ملت نیز پیوند میان قلب سلیم و مسئولیت اجتماعی را درک کرده‌اند و آن را اساس دینداری می‌دانند.

شهید دستغیب نماد پیوند عرفان، جهاد و مسئولیت اجتماعی

حجت الاسلام ولدان با اشاره به اینکه مبارزه با ظلم برای ملت ایران تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شود، تأکید کرد: امروز مردم در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و رسانه‌ای به جهاد ادامه می‌دهند. مبارزه با جهل، فقر و وابستگی ادامه همان جهاد مقدسی است که شهید دستغیب برای آن ایستادگی کرد؛ همان عالمی که هم در محراب نماز حضور داشت و هم در میدان مبارزه با طاغوت.

وی با اشاره به سبک زندگی اسلامی این شهید افزود: زندگی ساده، پرهیز از تجمل و ارتباط نزدیک با محرومان، الگویی پایدار برای جامعه امروز است. ملت ایران با اقتدا به مسیر او، خدمت به مستضعفان را افتخار خود می‌دانند و دریافته‌اند که کرامت انسانی در همدلی و ساده‌زیستی است، نه در ظواهر و ثروت. شهید دستغیب ثابت کرد که «انقلاب ارزش‌ها» نیازمند «ارزش‌های انقلابی» است و اصلاح جامعه بدون تهذیب نفس و جهاد اکبر دوام نخواهد داشت.

‌تهذیب نفس مقدمه اصلاح جامعه است

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه پیام شهید دستغیب برای نسل امروز پیام روشنی است، تصریح کرد: علم بدون اخلاق، سلاحی علیه بشریت خواهد بود. همان‌گونه که این شهید با نگارش کتاب‌های اخلاقی به مقابله با گناهان کبیره برخاست، روحانی واقعی باید پیشگام در میدان باشد. او که شاگرد خاص امام خمینی (ره) بود، در خط مقدم انقلاب و سپس در سنگر نماز جمعه ایستاد و نهایتاً شهادت او تکمیل‌کننده مسیر عرفانی و معنوی‌اش شد.

حجت الاسلام ولدان در پایان با بیان اینکه ملت ایران وارثان حقیقی مکتب شهید دستغیب هستند، گفت: کسانی که امروز در مقاومت علمی، جهاد اقتصادی، افزایش خودباوری فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی پیشتازند، آموزه‌های خود را از این شهید بزرگ گرفته‌اند. سلام بر شهید دستغیب؛ عالمی که زیستن را عبادت و مردن را شهادت دانست و محرابش با میدان یکی بود.