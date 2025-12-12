ولدان: شهید دستغیب ایمان را از محراب به متن جامعه آورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح جمعه در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت آیتالله شهید سید عبدالحسین دستغیب در شیراز، با اشاره به جایگاه الگو در مسیر کمال انسان، اظهار داشت: انسان ذاتاً تشنه کمال، جمال و بقاست و برای رسیدن به این مسیر، به الگو نیاز دارد؛ الگوهایی که میانبر رشد روحی و اخلاقی انسان هستند.
وی با بیان اینکه شهید محراب نمونه کامل یک انسان ربانی بود، افزود: مجلس یاد شهدا، مجلس ذکر خداست و بزرگداشت شهیدان، کمتر از خود شهادت نیست؛ چراکه شهید آیتالله دستغیب با شهادت خود، خلوت با خدا را به متن جامعه آورد و بندگی اجتماعی را به نمایش گذاشت.
ولدان تصریح کرد: شهید دستغیب تنها یک شخصیت علمی نبود، بلکه پدر معنوی انقلابیون استان فارس و نماد اخلاق، زهد و ولایتمداری بود؛ شخصیتی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ارزشهای انقلابی را در وجود خود محقق کرده بود و بعثت را از درون خویش آغاز کرد.
وی با اشاره به سادهزیستی این شهید بزرگوار گفت: بارها به ایشان پیشنهاد شد در مناطق مرفه شهر سکونت کنند، اما پاسخ میدادند که نفس، اژدهایی خفته است و باید با آن مجاهده کرد. همین مجاهدت نفسانی، او را به مقام نفس مطمئنه رساند و الگویی ماندگار از زهد و اخلاص پدید آورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر پیوند ایمان و عمل صالح در مکتب شهید دستغیب افزود: ایشان نشان داد که اصلاح جامعه از اصلاح نفس آغاز میشود و گاه یک موعظه خالصانه، میتواند مسیر زندگی یک انسان را بهکلی متحول کند.
ولدان ولایتمداری را از دیگر شاخصههای این شهید دانست و گفت: شهید دستغیب اطاعت از ولایت را مبتنی بر محبت و معرفت میدانست و این نگاه، انسان را به اخلاق، آرامش و پایداری در مسیر حق میرساند.
وی با اشاره به مسئولیت مردم شیراز بهعنوان سومین حرم اهلبیت (ع) در ایران اسلامی، تأکید کرد: پاسداشت نام و راه شهید دستغیب تنها در مراسمها خلاصه نمیشود، بلکه باید سیره و اندیشه او در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی شهر جاری شود.
