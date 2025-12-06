به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان با اعلام این خبر گفت: ۲۰ آذرماه، سالروز شهادت آیت‌الله حاج سیدعبدالحسین دستغیب، همواره در تقویم انقلابی مردم شیراز روزی ویژه است و امسال نیز مطابق روال سال‌های گذشته، مراسم متعدد بزرگداشت این شهید والامقام در نقاط مختلف شهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ادامه داد: مراسم بزرگداشت اول روز سه‌شنبه ۱۸ آذر، بلافاصله پس از نماز مغرب و عشا، در مسجد شهید آیت‌الله دستغیب واقع در خیابان معالی‌آباد برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس افزود: در ادامه مراسم گلباران مزار شهید دستغیب روز چهارشنبه ۱۹ آذر، ساعت ۸ صبح در جوار مضجع شریف این شهید بزرگوار با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار فارس و جمعی از مدیران و مسئولان اجرا می‌گردد.

حجت الاسلام ملک مکان با اشاره به مراسم اصلی بزرگداشت شهید آیت الله دستغیب گفت: پنج‌شنبه ۲۰ آذر، بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشا، در مسجد جامع عتیق با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی و حضور مسئولین ارشد استانی مراسم بزرگداشت این شهید محراب برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری سمینار علمی بررسی روش شهید دستغیب در تفسیر قرآن کریم در چهارشنبه ۱۹ آذر، ساعت ۹:۳۰ صبح در دانشکده علوم قرآنی شیراز با حضور اساتید حوزه و دانشگاه خبر داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در پایان با دعوت از عموم مردم و مسئولان برای حضور گسترده در این آئین‌ها به ویژه مراسم محوری در مسجد جامع عتیق، تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد و راه شهید دستغیب، تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.