به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایهود اولمرت، نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی گفت که شهرکنشینان اسرائیلی روزانه «جنایات جنگی» علیه فلسطینیان در کرانه باختری مرتکب میشوند.
اولمرت در گفتگو با یک رادیوی محلی رژیم صهیونیستی افزود که در برابر این اتفاق سکوت نخواهد کرد، زیرا این اسرائیلی نیست که به آن اعتقاد دارد.
وی افزود: اسرائیلیها به صورت روزانه جنایات جنگی در کرانه باختری مرتکب میشود و من در برابر آن سکوت نخواهم کرد.
اولمرت با انتقاد شدید از جمعیتهای افراطی صهیونیستی که اقدام به حمله به فلسطینیها و مزارع آنها میکنند، ابراز داشت که همه روزه «کمپینهای وحشتناک کشتار و آزار و اذیت» در کرانه باختری توسط «جوانان وحشت» دنبال میشود که یک گروه بزرگ مورد حمایت کابینه هستند.
اولمرت در ژوئیه گذشته نیز ارتش صهیونیستی و پلیس این رژیم را مسئول جنایات این گروه افراطی خوانده و گفته بود که پلیس چشم خود را به روی جنایات آنها میبندد.
گزارشهای حقوق بشری فلسطینی و بینالمللی حاکی از آن است که گروه موسوم به «جوانان تپهها» مسئول کشتار، تخریب اموال و درختان و مصادره اراضی فلسطینی در کرانه باختری اشغالی است. این گروه شامل جوانان شهرکنشین با گرایش راست افراطی است که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد و به لزوم تأسیس یک «دولت یهودی» پس از اخراج همه فلسطینیان از سرزمینشان اعتقاد دارد.
بر اساس اطلاعات رسمی فلسطینی طی دو سال گذشته دست کم ۱۰۹۳ فلسطینی در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، به ضرب گلوله ارتش و شهرکنشینان صهیونیست به شهادت رسیدهاند و حدود ۱۱ هزار نفر زخمی شدهاند. بیش از ۲۱ هزار نفر نیز در این مدت بازداشت شدهاند.
