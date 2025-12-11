انفجار بمب در مسیر خودروی نظامی اسرائیلی در جریان یورش به جنین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، «سرایا القدس» اعلام کرد که نیروهایش در یگان «السِیلة الحارثیة» یک بمب هدایت‌شونده از نوع «سَجیل» را در مسیر یک خودروی نظامی اسرائیلی هنگام یورش به جنین منفجر کردند.

شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: نیروهای ما بر اساس شرایط و نیازهای میدانی، در حال مقابله با پیشروی نیروهای ارتش اسرائیل از چند محور در شهر جنین هستند.

گفتنی است در ماه‌های اخیر، شهر جنین و اردوگاه آن یکی از اصلی‌ترین کانون‌های درگیری در کرانه باختری بوده است. ارتش اسرائیل بارها با هدف بازداشت مبارزان مقاومت و تخریب زیرساخت‌های گروه‌های فلسطینی به این منطقه یورش برده و این عملیات‌ها اغلب با مقاومت مسلحانه گروه‌هایی مانند «سرایا القدس» و «کتائب القسام» همراه بوده است.