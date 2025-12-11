  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۰:۲۲

انفجار بمب در مسیر خودروی نظامی اسرائیلی در جریان یورش به جنین

انفجار بمب در مسیر خودروی نظامی اسرائیلی در جریان یورش به جنین

مبارزان شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین یک بمب هدایت شونده را در مسیر یک خودروی نظامی رژیم صهیونیستی منفجر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، «سرایا القدس» اعلام کرد که نیروهایش در یگان «السِیلة الحارثیة» یک بمب هدایت‌شونده از نوع «سَجیل» را در مسیر یک خودروی نظامی اسرائیلی هنگام یورش به جنین منفجر کردند.

شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: نیروهای ما بر اساس شرایط و نیازهای میدانی، در حال مقابله با پیشروی نیروهای ارتش اسرائیل از چند محور در شهر جنین هستند.

گفتنی است در ماه‌های اخیر، شهر جنین و اردوگاه آن یکی از اصلی‌ترین کانون‌های درگیری در کرانه باختری بوده است. ارتش اسرائیل بارها با هدف بازداشت مبارزان مقاومت و تخریب زیرساخت‌های گروه‌های فلسطینی به این منطقه یورش برده و این عملیات‌ها اغلب با مقاومت مسلحانه گروه‌هایی مانند «سرایا القدس» و «کتائب القسام» همراه بوده است.

کد خبر 6686220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      3 0
      پاسخ
      سالها پیش شهرک های ساخته شده را خود سران اسراعیل تخریب میکردند حالا مجدد دارند گسترش میدهند ولی باز هم تخریب خواهند شد این سرنوشت اسراعیل است نابودی در ریشه و بنیادش نهفته روزی خواهد رسید یک صهیونیسم در ان سرزمین نمانده باشد
    • مسلم ES ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      زنده باد حماس زنده با مردان باشرف تمام مسلمانان دنیا باید روزی دراین دنیا پیش وجدان دران دنیاپیش خداجواب گوباشنداگرمالی جانی دلی اعتراضی از فلسطین دفاع نکردن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها