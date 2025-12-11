هشدار سازمان ملل درباره مهمات عمل نکرده در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سازمان ملل متحد در گزارشی نسبت به خطر فزاینده مهمات و موشک‌های عمل نکرده و بقایای ادوات و بمب‌های جنگی در نوار غزه هشدار داده و اعلام کرد که این تهدید بازگشت به زندگی عادی، روند کمک‌رسانی و تلاش‌ها برای بازسازی را مختل کرده است.

«یولیوس وان دِر والت» رئیس برنامه رسیدگی به مین و مهمات در اراضی فلسطینی، تأکید کرد که حملات رژیم صهیونیستی به غزه طی بیش از دو سال، آلودگی گسترده‌ای از مواد منفجره در سراسر غزه بر جای گذاشته است. این موضوع نه تنها جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند، بلکه روند امدادرسانی و بهبود شرایط را به شدت کند کرده و بازسازی را به اقدامی خطرناک تبدیل کرده است.

وی افزود که کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در این زمینه هستند، زیرا به دلیل کنجکاوی طبیعی و بدون اینکه از خطرات مرگبار آن آگاه باشند، ممکن است به مهمات عمل نکرده نزدیک شوند یا آن را لمس کنند.

سازمان ملل اعلام کرد که تیم‌های میدانی آن از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۵۰ ماده خطرناک را در غزه شناسایی کرده‌اند؛ اغلب این موارد شامل مهمات منفجر نشده و مواد منفجره دست‌ساز است. شدت آلودگی و تراکم جمعیتی بالا در غزه، عملیات پاکسازی را بسیار پیچیده‌تر از مناطق درگیری دیگری مانند لبنان و سوریه کرده است.

وان در والت توضیح داد که عبور از این تهدید تقریباً غیر ممکن است؛ زیر یک قطعه کوچک می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ بیافریند. وی افزود که تیم‌های سازمان ملل هر روز با خطر مواجهند و جابجایی صدها هزار نفر در سراسر غزه نیز احتمال تماس اتفاقی با مهمات عمل نکرده را افزایش می‌دهد.

سازمان ملل در پایان از ساکنان غزه خواست هنگام بازگشت به خانه‌های خود نهایت احتیاط را به خرج دهند و هرگونه جسم مشکوک را فوراً گزارش کنند.