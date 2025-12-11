دنیامالی: نگاه به ورزشکاران «پارا» ویژه است/ سهم بانوان درخشان است

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، احمد دنیامالی که پنجشنبه شب در جمع اعضای کاروان ورزش پاراآسیایی ایران در باشگاه ایرانیان دبی صحبت میکرد، اظهار داشت: ورزشکاران پارالمپیک خیلی ویژه از سوی خدا سفارش شده هستند. ما در قبال همه ورزشکاران مسئول هستیم اما ورزشکاران پارا خیلی ویژهتر مورد توجه خدا هستند. عزم و اراده ورزشکاران پارا ستودنی است.
وزیر ورزش ادامه داد: ورزشکاران پارالمپیک همیشه نشان دادهاند که عزم و اراده و خواستن را طور دیگری دنبال میکنند. برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت داریم. امیدوارم حامیان و اسپانسرها بیشتر از این توجه کنند به این قشر.
وی ادامه داد: این خبر را بدهم که در این ایام شادی، ما چند موفقیت خیلی خوب در ورزش کشور داشتهایم. شاید سالها بود که ما دلمان میخواست یک ایرانی عضو کمیته جهانی المپیک باشه و IOC باشد که خانم ثریا آقایی به این افتخار رسید/.
دنیامالی ادامه داد: شخص رئیس جمهور هم از حوزه ورزش را تقدیر کرد به خاطر توجه ویژه وزارت ورزش به بانوان؛ آقای پزشکیان در دولت میگفت که اگر در بازیهای ریاض ما فقط کاروان ورزش ایران دختران را اعزام میکردیم به تنهایی با ۳۳ مدالی که گرفتند از بیش از ۴۵ کشور بالاتر میایستادند.
وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: این نشان میدهد که ما در حوزه همت و اراده و ضریب تاب آوری بانوان، ویژگیهای منحصر به فردی داریم. برای شما آرزوی موفقیت داریم و امیدوارم مدالهایی که تاکنون گرفتهاید دو برابر شود.
