  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۳

شدت بارش‌ها شرق گیلان را درنوردید؛ لنگرود پیشتاز بارندگی

شدت بارش‌ها شرق گیلان را درنوردید؛ لنگرود پیشتاز بارندگی

لنگرود- مدیرکل هواشناسی گیلان از ثبت ۳۰ میلی‌متر بارش در لنگرود خبر داد و گفت: بارش‌های متناوب تا صبح فردا ادامه دارد و موجب آبگرفتگی در خیابان‌های لنگرود و رودسر شده است.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در شرق گیلان اظهار کرد: در ساعات اخیر ۳۰ میلی‌متر باران در شهرستان لنگرود و ۲۴ میلی‌متر در رودسر به ثبت رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه بارش‌ها به‌صورت «قطع و وصل» تا صبح فردا ادامه خواهد داشت، افزود: شدت بارش‌ها موجب آبگرفتگی در نقاط مختلف لنگرود و رودسر شده و این وضعیت باعث کندی تردد خودروها در محورهای شهری این دو شهرستان شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین از بارش برف در ارتفاعات شرق استان خبر داد و تصریح کرد: فعالیت این سامانه تا صبح فردا ادامه داشته و احتمال تشدید لغزندگی و کاهش دید در مناطق کوهستانی وجود دارد.

کد خبر 6686158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها