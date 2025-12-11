محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در شرق گیلان اظهار کرد: در ساعات اخیر ۳۰ میلی‌متر باران در شهرستان لنگرود و ۲۴ میلی‌متر در رودسر به ثبت رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه بارش‌ها به‌صورت «قطع و وصل» تا صبح فردا ادامه خواهد داشت، افزود: شدت بارش‌ها موجب آبگرفتگی در نقاط مختلف لنگرود و رودسر شده و این وضعیت باعث کندی تردد خودروها در محورهای شهری این دو شهرستان شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین از بارش برف در ارتفاعات شرق استان خبر داد و تصریح کرد: فعالیت این سامانه تا صبح فردا ادامه داشته و احتمال تشدید لغزندگی و کاهش دید در مناطق کوهستانی وجود دارد.