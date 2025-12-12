به گزارش خبرنگار مهر، یک اتفاق نادر دست کم در یکی دو دهه اخیر، از شب گذشته تا صبح امروز در اقصی نقاط استان سمنان باران رحمت الهی باریده است بارش‌ها در ارتفاعات به صورت برف بوده و جاده‌ها را مه آلود و لغزنده کرده است.

باران شب گذشته برای ساعت‌ها در شاهرود خشک بارید بارانی که در طول سال جاری تنها دو بار دیگر در این شهرستان آمده بود آن هم به صورت نم و رگبار پراکنده؛ در دیگر نقاط استان هم همین پدیده را شاهد هستیم که سبب خوشحالی مردم شده است.

استمرار بارش‌ها به خصوص در نیمه شرقی استان سمنان

حالا نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز هم سامانه کم فشار بارشی در استان سمنان ماندگار خواهد بود و شاهد بارش باران و برف در ارتفاعات خواهیم بود در نیمه شمالی و شرقی استان بیش از دیگر نقاط، باران باریده و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که امروز هم این بارش‌ها تداوم دارد.

بارش‌ها اما از آلودگی هوا هم کاسته است و بالاخره شهرستان‌های غربی صنعتی استان سمنان توانستند نفسی تازه کنند شاخص‌ها نشان می‌دهد که آلودگی همه نقاط استان سمنان به بیش از نصف روزهای مشابه در هفته گذشته رسیده و این هم خبر خوبی برای مردم است.

بارش طولانی برای ساعت‌های متمادی پدیده‌ای بود که مردم استان سمنان سال‌ها آن را ندیده بودند و همین موضوع سبب شگفتی و البته خرسندی مردم شده است گروهی از مردم استان سمنان شب گذشته و بامداد امروز را به خیابان‌ها و پارک‌ها و معابر آمدند تا بالاخره باران را از نزدیک ببینند مردمی که بارش باران برایشان به آرزو بدل شده است.

ادامه بارش‌ها در برخی نواحی استان سمنان در روز جمعه

برای مرکز استان سمنان ادامه بارش‌ها، مه آلودگی و همچنین کاهش دمای هوا پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای آدینه ۱۴ و سه درجه بالای صفر اعلام شده است همچنین از فردا شنبه کم کم از میزان ابرها در سمنان کاسته می‌شود.

شاهرودی‌ها امروز هم شاهد بارش باران البته به صورت پراکنده و به خصوص در ارتفاعات و نیمه شمالی این شهرستان خواهند بود هوا از دیشب قدری سردتر هم شده است بارش همچنین سبب آب گرفتگی معابر شده و تردد خودروها برای ساعاتی در شب گذشته با اختلال روبرو شد. بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز ۱۲ و پنج درجه بالای صفر اعلام شده است.

فردا از میزان ابرها در شاهرود کاسته می‌شود اما بلافاصله دوباره از یکشنبه شاهد ورود سامانه کم فشار بارشی دیگری به این شهرستان خواهیم بود و روز دوشنبه دوباره در شاهرود باران خواهد بارید دامغانی‌ها دیشب را با باران شدید و البته طولانی سپری کردند.

بارش در شمال این شهرستان بیش از دیگر نقاط بود بیشینه و کمینه دمای هوا دیار صد دروازه برای امروز جمعه ۲۱ آذرماه ۱۲ و چهار درجه بالای صفر اعلام شده است بارش‌ها در استان سمنان خوشبختانه آنقدر زیاد بود که بالاخره در گرمسار هم شاهد بارش باران بودیم.

گرمسار هم باران آمد؛ بارش برف در شمال مهدیشهر

همزمان با روز آدینه همچنان ابرها در گرمسار باقی خواهند ماند ولی از میزان بارش‌ها کاسته می‌شود بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان همیشه گرم اما ۱۴ و شش درجه بالای صفر اعلام شده است در مهدیشهر هم بارش برف و باران مردم را خوشحال کرده است.

شب گذشته بارش شدید باران سبب آبگرفتی معابر درون و برون شهری در این شهرستان زیبای گردشگری شد در ارتفاعات مهدیشهر هم بارش‌ها به صورت برف بوده است و همین امر سبب سردتر شدن دمای هوا در این شهرستان زیبا می‌شود بیشینه و کمینه دمای هوای مهدیشهر برای روز جمعه ۱۶ و شش درجه بالای صفر اعلام شده است.

در میامی اما وضعیت فرق می‌کند نه تنها میامی از شب گذشته شاهد بارش شدید باران و آب گرفتگی معابر درون و برون شهری بود بلکه در بخش‌هایی از این شهرستان شاهد بارش برف نسبتاً زیادی هستیم که امروز جمعه هم این روند ادامه خواهد داشت.

سرمای زیر صفر در میامی

در میامی و ارتفاعات و بخش‌هایی از شهرستان شاهرود امروز جمعه بر بارش‌ها حتی افزوده هم خواهد شد. بارش‌ها در ارتفاعات و مرزهای بین استان‌های سمنان و گلستان به صورت برف خواهد بود که امروز ادامه نیز خواهد داشت اما از فردا کم کم از میزان ابرها در این منطقه کاسته می‌شود.

بیشینه و کمینه دمای هوای شهرستان میامی برای امروز جمعه شش درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده است در نتیجه میامی و خصوصاً بخش کالپوش سردترین نقطه استان سمنان در این روز پایان هفته خواهد بود.

بارش برف و باران همچنین معابر بین استان‌های سمنان و گلستان در شهرستان‌های شاهرود و میامی را هم لغزنده کرده است تا جایی که برای تردد در خوش ییلاق و توسکستان و همچنین کالپوش به تیل آباد و گالیکش حتماً همراه داشتن ادوات فصل سرما و همچنین زنجیر چرخ الزامی ست.