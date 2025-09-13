  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

سرشماری فصلی پستانداران وحشی در دامغان انجام شد

سرشماری فصلی پستانداران وحشی در دامغان انجام شد

دامغان- رئیس اداره محیط زیست دامغان از انجام سرشماری فصلی پستانداران وحشی در این شهرستان خبر داد و گفت: این پایش در قالب گروه های دو نفره انجام گرفته است.

علی آذر پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سرشماری فصلی پستانداران وحشی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست شهرستان دامغان انجام شد، ابراز داشت: این پایش طی دو روز اجرا شده است.

وی افزود: این سرشماری با هدف پایش گونه‌های حیات‌وحش به‌ویژه پستانداران و گوشتخواران، در مسیرهای مشخص شده شهرستان دامغان انجام گرفت.

رئیس اداره محیط زیست دامغان در ادامه بیان کرد: مناطق عملیاتی شامل منطقه حفاظت‌شده و بااهمیت طالو و شیربند و همچنین منطقه شکار ممنوع سفیدکوه آرسک بودند.

آذر پور تصریح کرد: این سرشماری با مشارکت نیروهای اجرایی در قالب گروه‌های دو نفره و با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته مانند دوربین‌های چشمی برای مشاهده دقیق و جی. پی. اس برای ثبت موقعیت‌های مشاهده‌شده انجام گرفت.

وی افزود: داده‌های گردآوری‌شده به‌منظور تحلیل و برنامه‌ریزی‌های بهتر در حوزه مدیریت و حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش استفاده خواهد شد.

کد خبر 6588010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها