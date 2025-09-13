سرشماری فصلی پستانداران وحشی در دامغان انجام شد

علی آذر پور در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سرشماری فصلی پستانداران وحشی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست شهرستان دامغان انجام شد، ابراز داشت: این پایش طی دو روز اجرا شده است.
وی افزود: این سرشماری با هدف پایش گونههای حیاتوحش بهویژه پستانداران و گوشتخواران، در مسیرهای مشخص شده شهرستان دامغان انجام گرفت.
رئیس اداره محیط زیست دامغان در ادامه بیان کرد: مناطق عملیاتی شامل منطقه حفاظتشده و بااهمیت طالو و شیربند و همچنین منطقه شکار ممنوع سفیدکوه آرسک بودند.
آذر پور تصریح کرد: این سرشماری با مشارکت نیروهای اجرایی در قالب گروههای دو نفره و با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته مانند دوربینهای چشمی برای مشاهده دقیق و جی. پی. اس برای ثبت موقعیتهای مشاهدهشده انجام گرفت.
وی افزود: دادههای گردآوریشده بهمنظور تحلیل و برنامهریزیهای بهتر در حوزه مدیریت و حفاظت از گونههای حیاتوحش استفاده خواهد شد.
