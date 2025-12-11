به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از برنامهها، اهداف و چشمانداز روابط در سفر به جمهوری آذربایجان نوشت.
این متن به شرح ذیل است:
در جریان سفر اخیر (۱۶ و ۱۷ آذر) به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، دیدارهای مفصل و سازندهای با جناب آقای الهام علیاف، رئیس جمهور محترم، جناب آقای جیحون بایراموف، وزیر محترم امور خارجه، جناب آقای شاهین مصطفیاف، معاون محترم نخست وزیر و همچنین سرکار خانم صاحبه غفاراوا، رئیس محترم مجلس ملی جمهوری آذربایجان داشتم.
روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، فراتر از همسایگی جغرافیایی، تجلیبخش پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی است که ریشه در خویشاوندی دیرینه مردمان دو سوی ارس دارد.
این روابط امروزه در همه حوزهها اعم از اقتصادی و ترانزیتی، سیاسی، فرهنگی و انسانی در حال گسترش است و دو کشور مصمم هستند با تکیه بر این پشتوانه مشترک، همکاریهای خود را به سطحی راهبردی ارتقا دهند.
در همه نشستها بر ضرورت حفظ ثبات و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی بهعنوان پیششرط پیشرفت و رفاه همه کشورها تأکید شد و تصریح شد که هیچ طرف ثالثی نباید بتواند بر روابط سازنده میان دو کشور تأثیر منفی داشته باشد.
تهران و باکو مصمم به ساخت آیندهای مشترک، امن و شرافتمندانه و استوار بر احترام متقابل هستند.
