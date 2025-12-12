برگزاری نشست «پرتنش» کابینه در قدس در پی فشارهای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، بنیامین نتانیاهو در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز نشست کابینه سیاسی–امنیتی را در قدس برگزار کردم.»

هرچند دفتر نخست‌وزیری جزئیاتی ارائه نکرد، رسانه‌های عبری از جمله شبکه رسمی «کان» و روزنامه «یدیعوت آحرونوت» گزارش دادند که این نشست در فضایی پرتنش و همزمان با فشارهای آمریکا برای تعیین چارچوب اداره غزه پس از جنگ برگزار شد.

به گزارش پایگاه عبری زبان «والا»، آمریکا از تل‌آویو خواسته است مسئولیت آواربرداری گسترده در غزه را برعهده گیرد و هزینه‌های آن را که ممکن است به میلیاردها دلار برسد، پرداخت کند؛ در شرایطی که کشورهای عربی از تأمین مالی این روند خودداری کرده‌اند.

شبکه «کان» نیز اعلام کرد فضای نشست متشنج بوده و اختلافاتی میان اعضای کابینه درباره نحوه پاسخ به مطالبات آمریکا و ترسیم آینده غزه وجود داشته است.

در ۱۸ نوامبر گذشته، شورای امنیت سازمان ملل با اکثریت آرا قطعنامه‌ای آمریکایی برای پایان جنگ اسرائیل در غزه و تشکیل نیروی بین‌المللی موقت تا پایان سال ۲۰۲۷ تصویب کرد.

بر اساس این طرح، اداره غزه به دولت انتقالی تکنوکرات فلسطینی سپرده می‌شود که زیر نظر «شورای صلح» به رهبری دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا فعالیت خواهد کرد.

طبق طرح ترامپ که از ۱۰ اکتبر آغاز شد، مرحله نخست شامل آتش‌بس و تبادل اسرا میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی بود. مرحله دوم نیز تشکیل دولت انتقالی تکنوکرات و اجرای برنامه اقتصادی برای بازسازی غزه را دربرمی‌گیرد.

جنگ ویرانگر رژیم اسرائیل علیه غزه که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و دو سال ادامه یافت، به شهادت بیش از ۷۰ هزار فلسطینی و زخمی شدن ۱۷۱ هزار نفر منجر شد که بیشتر آنان زنان و کودکان بودند.

با وجود توافق آتش‌بس، رژیم اشغالگر قدس، همچنان به نقض آن ادامه می‌دهد و این امر موجب شهادت و زخمی شدن صدها فلسطینی دیگر شده است.