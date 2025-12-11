استعفای فوری صدها افسر ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیل هیوم تصمیم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی مبنی بر متوقف کردن امتیازات اعطایی از سوی رئیس ستاد ارتش این رژیم باعث تشدید بحران داخلی در ارتش شده است.

بر اساس این گزارش، نزدیک به ۶۰۰ افسر و درجه دار در ارتش رژیم صهیونیستی با این تصمیم دادگاه عالی از ترس از دست دادن امتیازاتشان استعفای فوری خود را تقدیم کرده‌اند.

در این گزارش آمده است، قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز یک نشست ویژه برای بررسی این بحران برگزار کند. فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی در بحبوحه جنگ وارد این این موضوع نشدند اما بعد از تصمیم دادگاه عالی، بسیاری از نظامیان صهیونیست خشمگین شده و اعلام کردند که در خصوص باقی ماندن در ارتش تجدید نظر می‌کنند.

بسیاری از نظامیان صهیونیست از شرایط مالی خود در ارتش این رژیم ناراضی هستند و طی سال‌های گذشته به امتیازاتی که از سوی رئیس ستاد اعطا می‌شود دل خوش کرده بودند.