  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۵

بهانه جدید نتانیاهو برای لغو جلسه محاکمه خود

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بهانه دیگری برای لغو جلسه آینده محاکمه خود تراشیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل آنچه که آن را «برنامه کاری اضطراری امنیتی و سیاسی» خوانده، خواستار لغو جلسه دادگاه خود در دوشنبه آینده شده است.

پیش از این نتانیاهو بارها به بهانه‌های مختلف از جمله سو استفاده از فضای جنگی در منطقه، جلسات دادگاه خود را دور زده است.

نتانیاهو پیش از این جلسات محاکمه خود را به دلیل بیماری یا نشست‌های سیاسی یا امنیتی لغو می‌کرد. نتانیاهو در چند پرونده به فساد، گرفتن رشوه و خیانت در امانت متهم شده است.

پیشتر رئیس‌جمهور آمریکا از «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی خواسته بود نتانیاهو را در پرونده‌هایی که به خاطر آن محاکمه می‌شود، عفو کند. خود نتانیاهو نیز اخیراً از هرتزوگ خواست وی را عفو کند.

چهارشنبه دادستانی رژیم صهیونیستی بازجویی از نتانیاهو در دادگاه مرکزی را درباره اتهامات فساد از سر گرفت. نتانیاهو تاکنون با اعتراف به اتهامات مخالفت کرده است و طبق قانون رژیم صهیونیستی تنها زمانی نخست وزیر عفو می‌شود که به اشتباهات خود اذعان کند.

    • IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      باید به لیست تخلفات این جنایت کار باز هم افزوده شود چون این هیولا هر روز مشغول تخلف است کسی که هر روز دارد جنایت میکند دیگر محاکمه برایش موضوعییتی نداردشاید روزی کل قضات را نتانیاهو قتل عام کند و کسی نمیتواند بگوید چرا این کار را کردی این شخص ادعای پادشاهی خواهد کرد همانند ترامپ

