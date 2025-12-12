به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی گسترش شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری از جمله قدس اشغالی را محکوم کرد.

گوترش در ادامه گزارش خود تأکید کرد: سال ۲۰۲۵ شاهد بزرگترین گسترش طرح‌های شهرک‌سازی اسرائیل از زمان آغاز نظارت سازمان ملل بود. من خشونت شهرک‌نشینان را که با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است و در فصل برداشت زیتون تشدید می‌شود، محکوم می‌کنم.

وی تصریح کرد: تمام شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری غیرقانونی، باطل و بی‌اعتبار است و نقض آشکار قوانین بین‌المللی محسوب می‌شوند.

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به تحولات غزه هم گفت: من عمیقاً نگران وضعیت امنیتی شکننده در غزه و خشونت‌های مداومی هستم که آتش‌بس را تهدید می‌کند. حملات دوره‌ای اسرائیل در غزه همچنان باعث تلفات قابل توجه در میان غیرنظامیان و خسارات گسترده به زیرساخت‌ها می‌شود.

گوترش ضمن محکوم کردن مانع تراشی رژیم صهیونیستی در مسیر ارسال کمک های ضروری به نوار غزه هشدار داد: منابع پروتئین ضروری، علیرغم بهبود دسترسی به غذا در غزه، همچنان برای اکثر مردم دور از دسترس است. باید پاسخگویی کامل برای هرگونه جنایت وحشیانه یا نقض قوانین بین‌المللی تضمین شود.

آنتونیو گوترش همچنین گفت که وضعیت بشردوستانه در غزه فاجعه‌بار است و بیش از ۸۰ درصد از ساختمان‌های مسکونی و عمومی تخریب شده یا به شدت آسیب دیده‌اند.