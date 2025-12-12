به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه آلمان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که برلین «به طور قاطع» مخالف تصمیم اسرائیل برای ساخت بیش از ۷۵۰ واحد جدید شهرک‌سازی در کرانه باختری است.

در این بیانیه تأکید شده است: شهرک‌سازی ناقض حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت بوده و راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌کند.

وزارت امور خارجه آلمان همچنین خواستار توقف فوری ساخت شهرک سازی ها شد و اعلام کرد: هرگونه الحاق رسمی یا بالفعل اراضی فلسطینی را نمی‌پذیریم.

این وزارتخانه در پایان خاطرنشان کرد: هیچ تغییری در مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ را مگر با توافق دو طرف به رسمیت نخواهیم شناخت.

کابینه رژیم صهیونیستی روز جمعه احداث ۱۹ شهرک صهیونیست نشین جدید در کرانه باختری را تصویب و این اقدام تجاوزکارانه و اشغالگرانه را قانونی اعلام کرد.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم درخواست «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم اسرائیل را برای ساماندهی ۱۹ شهرک در کرانه باختری اشغالی تصویب کرد.

بر اساس گزارش این رسانه، برخی از این شهرک‌های صهیونیست‌نشین کاملاً جدید هستند و برخی دیگر موجود بوده و ساماندهی خواهند شد؛ از جمله دو شهرک «گانیم» و «کادیم» که در سال ۲۰۰۵ همزمان با برچیدن شهرک‌ها در نوار غزه تخلیه شدند.