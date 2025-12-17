برگزاری جشن ازدواج شریف با حضور ۱۵۰ زوج شریفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، «هفته ازدواج شریف» از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه، در دانشگاه صنعتی شریف میزبان رویدادهای متنوعی بود. در طول این هفته، برنامههای فرهنگی و آموزشی متنوعی از جمله، اجرای روزانه تئاتر، برپایی تریبون آزاد و کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج، در جریان بود. همچنین در گوشه و کنار محوطه دانشگاه نیز، غرفههایی با حضور مجموعههای گوناگون برپا شده بود: از «آیینه شمعدون» و «احیاگران سنت نبوی» گرفته تا «راه روشن»، «خانه حمیسا»، «مرکز مشاورهای آیه»، «حامین مدیا»، «بانک توسعه تعاون» و «جهیزیه آسان»؛ هریک خدمتی ویژه به علاقهمندان ارائه میکرد.
پایان این هفته به جشن بزرگ ازدواج شریف اختصاص داشت که سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در سالن جابربنحیان برگزار شد. این مراسم باشکوه میزبان ۱۵۰ زوج دانشجوی شریفی بود. در این برنامه از ده خانواده موفق و الهامبخشِ جامعه دانشگاهی شریف که از میان استادان، کارکنان، دانشجویان و دانشآموختگان انتخاب شده بودند تجلیل شد. تقدیر در چهار محور ارزشمندِ «ازدواج بههنگام»، «واسطهگری ازدواج»، «ازدواج آسان» و «ایران جوان» انجام شد و بر نقش الگویی این خانوادهها در ترویج فرهنگ اصیل ازدواج تأکید کرد. در بخش دیگری از مراسم حجتالاسلام طباطبایی، نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پس از بیان نکاتی مختصر و کاربردی درباره شرایط خواندن خطبه عقد، به صورت نمادین دو خطبه عقد را با شکوه و احترام در حضور میهمانان قرائت کرد.
اجرای تأثیرگذار تئاتر نیز یکی دیگر از برنامههای جشن بزرگ ازدواج شریف بود که پس از آن دکتر کریمان مجد، طی سخنانی کاربردی، درباره ارتباط آگاهانه، سواد رابطه و چگونگی رفتار با طرف مقابل و خانوادهها سخن گفت. این بخش، مخاطبان را از دریچه هنر، به دنیای مهارتهای ارتباطیِ ملموس رهنمون ساخت. اجرای موسیقی توسط علی بهاری، برش کیک و مسابقه از دیگر برنامههای این مراسم بود.
این رویداد، نه تنها جشنی برای عشق و تعهد، که نمادی از امید و آیندهای درخشان برای نسل جوان بود. جشن بزرگ ازدواج شریف به دانشجویان یادآور شد که در سایه دانش و ایمان، خانوادهها استوارتر و جامعه ریشهدارتر میشود.
