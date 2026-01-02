  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه: مطالبات مردم باید شنیده شود

امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه: مطالبات مردم باید شنیده شود

کرمانشاه - امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه با تأکید بر حق اعتراض قانونی مردم گفت: دولت موظف است با تدبیر و سرعت، مشکلات معیشتی را حل کند و اجازه سوءاستفاده دشمنان را ندهد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملأ عبدالرحمن مرادی امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اعتراضات اقتصادی در برخی شهرها اظهار کرد: مطالبه‌گری قانونی، مسالمت‌آمیز و آگاهانه، حق مسلم مردم شریف ایران است و دولت موظف است با برنامه‌ریزی دقیق برای رفع مشکلات معیشتی اقدام کند.

وی با بیان اینکه اعتراض به گرانی، تورم، فقر، اختلاس، احتکار، تبعیض و فشارهای معیشتی مطالبه‌ای به‌حق است، افزود: بیان مشکلات اقتصادی و انتقاد از عملکرد ضعیف در این حوزه باید شنیده شود، اما نباید اجازه داد جریان‌های خارجی و عناصر فرصت‌طلب از این مطالبات سوءاستفاده کنند.

امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: ملت ایران در این مقطع حساس به جهانیان ثابت کردند که هرگز همسو با اهداف پلید رژیم صهیونیستی و حامیان آن نیستند و اجازه نخواهند داد اعتراضات به‌حق مردم به ناامنی و آشوب کشیده شود.

ماموستا مرادی با تأکید بر نقش تریبون‌های نماز جمعه گفت: نماز جمعه همواره محل بیان دغدغه‌ها، مشکلات و مطالبات مردم و رساندن صدای جامعه به مسئولان بوده است و اعتراض ائمه جمعه به گرانی، مفاسد اقتصادی و سوءمدیریت‌ها همواره موجب دلگرمی مردم شده است.

وی در ادامه از مردم، جوانان و نیروهای امنیتی خواست با صبر، خویشتنداری و پرهیز از درگیری و تخریب اموال عمومی، آرامش جامعه را حفظ کنند و افزود: با طی مسیر قانونی، گفت‌وگو و مشارکت نخبگان، علما، دانشگاهیان و مسئولان، می‌توان به حل ریشه‌ای مشکلات کشور دست یافت.

امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه در پایان با تبریک روز پدر، از زحمات و فداکاری پدران قدردانی کرد و برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و آرامش جامعه دعا نمود.

کد خبر 6710477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها