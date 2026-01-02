به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملأ عبدالرحمن مرادی امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اعتراضات اقتصادی در برخی شهرها اظهار کرد: مطالبه‌گری قانونی، مسالمت‌آمیز و آگاهانه، حق مسلم مردم شریف ایران است و دولت موظف است با برنامه‌ریزی دقیق برای رفع مشکلات معیشتی اقدام کند.

وی با بیان اینکه اعتراض به گرانی، تورم، فقر، اختلاس، احتکار، تبعیض و فشارهای معیشتی مطالبه‌ای به‌حق است، افزود: بیان مشکلات اقتصادی و انتقاد از عملکرد ضعیف در این حوزه باید شنیده شود، اما نباید اجازه داد جریان‌های خارجی و عناصر فرصت‌طلب از این مطالبات سوءاستفاده کنند.

امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: ملت ایران در این مقطع حساس به جهانیان ثابت کردند که هرگز همسو با اهداف پلید رژیم صهیونیستی و حامیان آن نیستند و اجازه نخواهند داد اعتراضات به‌حق مردم به ناامنی و آشوب کشیده شود.

ماموستا مرادی با تأکید بر نقش تریبون‌های نماز جمعه گفت: نماز جمعه همواره محل بیان دغدغه‌ها، مشکلات و مطالبات مردم و رساندن صدای جامعه به مسئولان بوده است و اعتراض ائمه جمعه به گرانی، مفاسد اقتصادی و سوءمدیریت‌ها همواره موجب دلگرمی مردم شده است.

وی در ادامه از مردم، جوانان و نیروهای امنیتی خواست با صبر، خویشتنداری و پرهیز از درگیری و تخریب اموال عمومی، آرامش جامعه را حفظ کنند و افزود: با طی مسیر قانونی، گفت‌وگو و مشارکت نخبگان، علما، دانشگاهیان و مسئولان، می‌توان به حل ریشه‌ای مشکلات کشور دست یافت.

امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه در پایان با تبریک روز پدر، از زحمات و فداکاری پدران قدردانی کرد و برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و آرامش جامعه دعا نمود.