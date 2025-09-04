پیامبر اسلام (ص) رحمت برای جهانیان و محور وحدت مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه همزمان با هفته وحدت و سالروز میلاد باسعادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص)، مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غفوری نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، جمعی از مسئولان استانی، بزرگان اهل سنت، روحانیون، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم در مسجد شافعی کرمانشاه برگزار شد.

ماموستا عبدالرحمن مرادی در این مراسم ضمن خیرمقدم به حاضران، این شب و محفل را فرصتی برای تجدید عهد با پیامبر مهربانی‌ها دانست و گفت: سلام و درود می‌فرستیم به روح مطهر امام راحل و شهدای وحدت و همچنین آرزوی طول عمر برای مقام معظم رهبری داریم که سکاندار نظام اسلامی هستند.

وی با اشاره به جایگاه پیامبر اسلام (ص) در قرآن کریم تصریح کرد: خداوند متعال در آیه «و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین» پیامبر را رحمت برای جهانیان معرفی کرده است. این آیه بیانگر آن است که پیامبر اسلام نه تنها برای مسلمانان بلکه برای تمام بشریت منادی رحمت و مهربانی است.

ماموستا مرادی افزود: پیامبر مکرم اسلام حتی برای مشرکان مکه نیز مایه امان از عذاب الهی بودند و این نشانگر رحمت بی‌پایان ایشان است. ما افتخار داریم که امت حضرت محمد مصطفی (ص) هستیم و باید در مسیر این رحمت جهانی گام برداریم.

او در بخش دیگری از سخنانش به محبت اهل سنت نسبت به اهل‌بیت پیامبر (ع) اشاره کرد و اظهار داشت: در طول تاریخ ۱۵۰۰ ساله اسلام، علمای اهل سنت همواره حامی و دوستدار اهل‌بیت بوده‌اند. محبت به خاندان پیامبر اکرم (ص) برای ما اهل سنت از اصول ایمان و عقیده است و به آن افتخار می‌کنیم.

ماموستا مرادی همچنین وحدت و همدلی میان شیعه و سنی را از ضرورت‌های امروز جهان اسلام برشمرد و تأکید کرد: در این مجلس همه حول محور وحدت و اتحاد نشسته‌ایم و از خداوند متعال می‌خواهیم که عزت و آبروی مسلمانان را به برکت نام رسول اکرم (ص) روزافزون کند.

وی با یادآوری تلاش بزرگان اهل سنت و تشیع در کرمانشاه برای تقویت وحدت، گفت: امروز شاهد ثمرات آن اخوت و برادری هستیم که همه در کنار هم پیامبر مهربانی‌ها را گرامی می‌داریم