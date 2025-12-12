امام جمعه مهدیشهر: انقلاب اسلامی هویت اصلی ایران را بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن گرامی داشت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن و مادر، ابراز کرد: حضرت زهرا (س) بهترین الگوها در زمینه ولایتمداری هستند.

وی افزود: حضرت زهرا (س) مبارزه با بدعت‌ها، طاغوت، تبیین جایگاه ولایت و حفظ و حراست از اسلام ناب را که در آن برهه از تاریخ به خطر و انحراف افتاده بود، بر عهده گرفت و به خوبی هم از عهده آن رسالت خطیر برآمدند و توانستند از مقام ولایت و جایگاه آن در برابر انحرافات پاسداری کنند.

امام جمعه مهدیشهر همچنین ادامه داد: در عصر ما هم معمار کبیر انقلاب اسلامی با تاسی از مادر بزرگوارشان پرده ظلم را کنار زده و مردم ایران را هوشیار کردند تا طاغوت شکست بخورد و حکومتی را که آرزوی همه انبیا و خردمندان بود بنا نهاد.

نبوی چاشمی با اشاره به کار بزرگ امام خمینی (ره) در بازگرداندن هویت ایرانی اسلامی به ملت ایران بیان کرد: در طول دوران‌ها به واسطه ظلم ظالمان هویت ملت ایران از آنها گرفته و یا خدشه دار شده بود و امام خمینی (ره) این هویت را احیا کرد.

وی در ادامه افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحبت‌های دیروزشان در جمع مداحان فرمودند که اسلام به معنای ایستادگی و صداقت و عدالت خواهی است امام خمینی (ره) با دم مسیحایی خودشان، این هویت را برگرداندند و ملت هویت خودشان را شناختند و این هویت به عنوان هویت اصیل ملت مقاوم ایران به تمام دنیا صادر شد.

امام جمعه مهدیشهر ادامه داد: فرزندانی از همین تفکر و یادگار امام راحل (ره) پا به عرصه وجود گذاشتند که جبهه مقاومت را شکل دادند به طوری که یک مقاومت کوچک نشئت گرفته از انقلاب در غزه تنهایی توانسته افزایش ۲۰ درصدی گرایش مردم و جوانان اروپا به اسلام را به دنبال داشته باشد تا جایی که صهیونیسم از این جانب، احساس خطر کند و این کاری است که با دم مسیحایی امام خمینی (ره) صورت گرفت.

نبوی چاشمی با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مداحان، اصلی‌ترین هدف دشمن از فشارها و هجمه‌های گوناگون تغییر هویت ملت ایران است، تاکید کرد: دشمن تلاش دارد هویت ایران اسلامی را از بین ببرد دشمن می‌خواهد که حب وطن و ایران دوستی وجود نداشته باشد

وی با بیان اینکه دشمن می‌خواهد که بساط ظلم ستیزی از کشورمان برداشته شود، ابراز کرد: دشمن تلاش دارد تا دفاع از مظلوم را از ملت ایران بگیرد و چراغ عدالت خواهی ملت ایران که از آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب است را خاموش نماید اما ملت ما با بصیرت همچنان در میدان حضور دارد و این توطئه‌ها را خنثی می‌کند.