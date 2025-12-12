‌‌به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در ظهر جمعه خطبه‌های نماز جمعه امروز ارومیه، با اشاره به دیدار اخیر مداحان با مقام معظم رهبری اظهار کرد: سخنان رهبر انقلاب نه یک توصیه معمولی، بلکه نقشه راهی برای تقویت جریان فرهنگی و دینی کشور است و فعالان هیئت‌های مذهبی باید این رهنمودها را با دقت و مسئولیت‌پذیری دنبال کنند.

وی افزود: جایگاه مداحی در دوره پس از انقلاب اسلامی ارتقا یافته و امروز به یک جریان اثرگذار فرهنگی تبدیل شده است که می‌تواند بر باورها، ارزش‌ها و سبک زندگی جامعه تأثیر بگذارد.

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به نقش ویژه مداحان در تبیین معارف دینی و انقلابی، خاطرنشان کرد: هیئت مذهبی باید محلی برای نشر معارف اسلام، مبارزه با تحریف‌ها و بیان روشن پیام‌های انقلاب اسلامی باشد.

رسالت مداح هدایت فکری و تقویت روحیه انقلابی است

وی گفت: مداح تنها خواننده اشعار مذهبی نیست؛ بلکه رسالت او هدایت فکری و تقویت روحیه انقلابی در میان مردم است و مجلس عزاداری باید پایگاهی برای مبارزه با استکبار جهانی باشد و مداحان باید با شناخت صحیح از شرایط روز، پیام‌های بصیرتی را به مردم منتقل کنند.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به فشارهای همه‌جانبه دشمن در سال‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و نیز هجمه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، تصریح کرد: دشمن با انواع ابزارها به دنبال تضعیف مقاومت ملت ایران است.

وی با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری تأکید کرد: ما نیز باید آرایش رسانه‌ای، سیاسی و تبلیغاتی متناسب با شرایط جنگ ترکیبی دشمن داشته باشیم.

حجت الاسلام قریشی افزود: اگر فشارهای موجود بر ایران بر هر کشور دیگری وارد می‌شد، آن کشور مدت‌ها پیش فروپاشیده بود، اما ایران با مقاومت مردمی و رهبری حکیمانه همچنان مقتدر ایستاده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش استکبار جهانی برای حذف سنت‌های الهی و ارزش‌های دینی اشاره کرد و گفت: دشمن می‌کوشد رفتارهای بی‌ریشه و غرب‌زده را جایگزین آداب اسلامی کند؛ نمونه آن ترویج موسیقی و حرکات سبک در مراسم عزاداری و خاکسپاری است؛ در حالی‌که سنت دینی ما بر قرائت فاتحه، طلب آمرزش و توجه به آخرت تأکید دارد.

ضرورت تقویت حضور رسانه‌ای و تبلیغاتی در برابر این هجمه‌ها

حجت الاسلام قریشی افزود: این تغییرات کوچک، در واقع بخشی از پروژه بزرگ دشمن برای بی هویت‌سازی جامعه است و لازم است خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی هشدارها را جدی بگیرند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت حضور رسانه‌ای و تبلیغاتی در برابر این هجمه‌ها، بیان کرد: دشمن در حوزه فرهنگ، آموزش، دانشگاه و حتی محیط‌های اداری فعال است و ما نیز باید در همان میدان وارد شویم.

امام‌جمعه ارومیه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد سبک‌های زندگی بیگانه در کشور، به موضوع مطرح‌شدن شعار «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد و گفت: همان جریان‌هایی که می‌خواستند این الگوی غربی را در ایران ترویج کنند، امروز خود گرفتار بحران‌های اخلاقی و فروپاشی اجتماعی شده‌اند.

وی افزود: بر اساس آمارهای منتشرشده در آمریکا، نرخ ازدواج ۶۰ درصد کاهش یافته و این نشانه آشکار فروپاشی بنیان خانواده است.

پایبندی مردم ایران به ارزش‌های دینی، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی کشور است

حجت الاسلام قریشی در ادامه با بیان وضعیت نگران‌کننده جوامع اروپایی، گفت: امروز در بسیاری از کشورهای اروپا حدود ۵۰ درصد تولدها خارج از چارچوب شرعی و قانونی خانواده صورت می‌گیرد و این موضوع به بحران هویت، سستی روابط انسانی و افزایش آسیب‌های اجتماعی دامن زده است.

وی تأکید کرد: مقایسه این وضعیت با وضعیت خانواده در ایران نشان می‌دهد که پایبندی مردم ایران به ارزش‌های دینی، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی کشور است که باید حفظ و تقویت شود.

امام جمعه ارومیه با گرامیداشت ۲۶ آذر، روز حمل‌ونقل، این روز را به تمامی فعالان حوزه حمل‌ونقل که در مسیر خدمت‌رسانی، تسهیل رفت‌وآمد و ایجاد رفاه برای مردم تلاش می‌کنند تبریک گفت.