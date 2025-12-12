کشورهای مستکبر با جوسازی می خواهند هویت ملت ایران را تغییر دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) برگزار شد با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: این وحدت برای تولید قدرت، پیشرفت و درخشیدن کشور در عرصه‌های مختلف و دفاع از ارزش‌های اسلامی و الهی است که امیدوارم این وحدت در این دو مرکز مهم کشور هر روز از روز پیش مستحکم‌تر باشد.

وی افزود: سلطه گران با انواع فشارها دنبال این هستند تاب آوری کشور را کم کنند، زیرا هر چه تاب آوری و ایستادگی کشور قوی‌تر شود، ملت ایران مأموریت الهی و تاریخی خود را بهتر پیش خواهند برد.

امام جمعه کرمان گفت: کشورهای مستکبر با جوسازی می‌خواهند هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ما را تغییر دهند و در این راه اهل قلم و سخن وظیفه سنگینی دارند تا جلوی دشمن را بگیرند.

وی ادامه داد: آنها می‌خواهند ایران مقتدر و فرهنگ طولانی و پر افتخار کشور ما به خصوص در سایه اسلام را از بین ببرند و هویت ما را ضعیف کنند تا به اهداف شوم خود برسند.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، با تاکید بر ضرورت مراقبت نسبت به انسجام ملی تصریح کرد: ایران قوی همچنان دنبال شود تا روز به روز قوی و قوی‌تر پیش برویم و رسالت تاریخی خود را انجام بدهیم.

وی گفت: ایران از کشورهای پر افتخار حوزه علمی است و نسل جوان باید توجه به علم، فناوری و پژوهش داشته باشد، زیرا کشوری پرافتخار و دارای تاریخ بلند و برجسته در پرورش استعدادهای فراوان و بزرگان هستیم و این تاریخ آنقدر برجسته است که در دنیا هیچوقت کسانی نتوانسته و نمی‌توانند آن را کم‌رنگ جلوه دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان به حرکت علمی و پژوهشی بعد از انقلاب هم اشاره کرد و گفت: دانشگاه و حوزه بعد از انقلاب خوش درخشید و امروز در رده کشورهای مهم و برتر در این حوزه قرار داریم و استعداد ما، ظرفیت، توان و جوانان محقق و اهل دقت ما می‌توانند راه افتخار را طی کنند و کشور ما همچنان در علم فناوری و پژوهش بدرخشد.

علیدادی سلیمانی، با اشاره به اینکه رزمایش ایران مستقل و رزمایش رزمی و دفاعی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دنیا پیام داد ایران کشوری است که در دفاع از خود مقتدر و مستقل است؛ افزود: اگر کسی مرتکب غلطی بشود، با قدرت دفاعی بازدارنده نظام جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

وی افزود: پیام دیگر این رزمایش‌ها این است که ایران با همکاری کشورهای منطقه شرق جهان، تبدیل به قدرتی بزرگ در مقابل استکبار جهانی شده که در نظم جدید دنیای امروز نقش این کشورها تعیین کننده است.