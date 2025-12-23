طالبی: باستانی پاریزی نقش زیادی در تقویت هویت استان کرمان داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در همایش بین‌المللی شهر نامه نویسی در تاریخ ایران که در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه استاد باستانی پاریزی با زبانی شیرین روایتگر تاریخ بود گفت: باستانی پاریزی تاریخ را به متن زندگی مردم آورد و نقش زیادی در تقویت هویت استان کرمان و ایجاد پیوند میان هویت محلی و هویت ملی داشت.

وی افزود: کرمان مدیون تلاش‌های استاد باستانی پاریزی است؛ همان طور که کرمان منبع الهام اندیشه‌های وی بود و زیست بوم کرمان نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری شخصیت استاد داشت.

استاندار کرمان ادامه داد: خدمت بزرگ استاد باستانی پاریزی این بود که کرمان را به یک مسئله تاریخ فرهنگی در سطح ملی تبدیل کرد و با آثار وی، روایت تاریخ کرمان جایگاهی در ادبیات و تاریخ کشور پیدا کرد.

طالبی، تصریح کرد: بخش مهمی از تاریخ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کرمان مرهون روایت‌های استاد باستانی پاریزی از رجال کرمان تا فرهنگ عامه است.

استاندار کرمان گفت: جای خوشحالی است که استاد باستانی پاریزی هیچگاه تعلق خود را به کرمان پنهان نکرد و با افتخار از کرمانی بودن سخن گفت و این هویت را به عنوان یک مسئولیت فرهنگی دنبال کرد.

طالبی، این ویژگی استاد باستانی پاریزی را الگوی دیگر نخبگان برشمرد و ادامه داد: استاد باستانی پاریزی نشان داد که فردی می‌تواند از یک روستای کوچک و دور از مرکز به قله مرجعیت علمی و فرهنگی کشور برسد، بدون اینکه پیوند خود را با زادگاه جدا کند.

وی ابراز داشت: تمام ویژگی‌های شخصیتی استاد باستانی پاریزی، باعث افتخار برای کرمانی‌ها است؛ فردی که زبان فارسی و تاریخ معاصر ایران مدیون وی بوده و در کنار تلاش‌های ملی، در سطح استان نیز کارهای اثرگذاری برای پاسداشت این جایگاه علمی وی انجام خواهیم داد.

استاندار کرمان با اشاره به نامگذاری کلاسی در دانشگاه تهران به نام استاد «محمدابراهیم باستانی پاریزی» عنوان کرد: آمادگی داریم تا نسبت به تعمیر و تجهیز این کلاس در خور نام استاد باستانی پاریزی و جهت استفاده پژوهشگران و دانشجویان همکاری‌های لازم را انجام دهیم.

گفتنی است، محمدابراهیم باستانی پاریزی متولد سوم دی‌ماه سال ۱۳۰۴ در روستای پاریز از توابع شهرستان سیرجان در استان کرمان است. وی پس از گذراندن کلاس ششم دبستان در روستا، برای ادامه تحصیل به شهر سیرجان و سپس به دانشسرای مقدماتی کرمان رفت. باستانی پاریزی سال ۱۳۳۰ از رشته تاریخ دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل و دوره دکترای تاریخ را نیز از دانشگاه تهران گرفت.

محمدابراهیم باستانی پاریزی پنجم فروردین ماه سال ۱۳۹۳ پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.