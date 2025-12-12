آثار بخش مهمان هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر «شهر»، اسامی آثار پذیرفته‌شده در بخش مهمان هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» بدون اولویت از سوی دییرخانه این رویداد معرفی شد.

آثار به شرح زیر است:

۱. «۹۱» به کارگردانی آرش دادگر

۲. «دوستان با محبت» به کارگردانی اسماعیل خلج

۳. «وی‌لا» به کارگردانی سیروس همتی

۴. «مانتیکور» به کارگردانی مهدی موسی‌خانی

۵. «موزیکالیته» به کارگردانی مریم کاظمی

۶. «تیتسوی سبز انگشتی» به کارگردانی محمد الله‌دادی

۷. «تک‌گویی‌های زنانه» به کارگردانی مجید قربانی

۸. «خشم قلمبه» به کارگردانی وحید نفر

۹. «منهای تهران» به کارگردانی بهمن عباسپور

جشنواره تئاتر «شهر» که پس از وقفه‌ای هشت‌ساله دوباره برگزار می‌شود، امسال با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» تمرکز ویژه‌ای بر ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت خواهد داشت.

هفتمین دوره این جشنواره به دبیری امین اشرفی در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.