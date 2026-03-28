فرماندار بوشهر: نظم و امنیت کامل در جزیره خارگ برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر آمادگی همه‌جانبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: نیروهای مسلح در نهایت آمادگی دفاعی قرار داشته و هرگونه شرارت یا تجاوز احتمالی با پاسخی قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به سازوکارهای نظارتی فعال در جزیره خارگ، افزود: پایش مستمر شرایط اجتماعی، نظارت میدانی بر فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی به‌صورت مداوم ادامه دارد و هم‌اکنون وضعیت توزیع و عرضه در شرایط مطلوبی قرار دارد.

فرماندار بوشهر با اشاره بر تدابیر پیشگیرانه استاندار بوشهر گفت: هیچ نگرانی درباره ذخایر کالاهای اساسی وجود ندارد چراکه امکانات لازم برای تأمین پایدار نیازهای مردم پیش‌بینی شده است.

وی ضمن دعوت از مردم برای دنبال کردن اخبار از رسانه‌های ملی، خاطرنشان کرد: شایعات و دوگانه‌سازی‌های کاذب، ابزار عملیات روانی دشمن است و هرگونه انتشار پیام‌های ناامیدکننده به معنای بازی در زمین رقیب محسوب می‌شود.

فرماندار بوشهر حفظ انسجام ملی و همدلی را در شرایط کنونی ضرورتی انکارناپذیر خواند و افزود: تجربه جنگ‌های تحمیلی و دفاع مقدس نشان داد که سخت‌ترین تهدیدها در برابر اتحاد مردم بی‌اثر می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت در جزیره خارگ، تصریح کرد: کارکنان صنعت نفت در پایانه‌های نفتی با حضور مستمر خود نقش کلیدی در استمرار صادرات نفت ایفا می‌کنند و این خدمت ارزشمند مایه افتخار و سربلندی سرزمین پهناور ایران است.

وی در جریان همراهی رییس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در بازدید میدانی جزیره خارگ، بیان داشت: حضور آگاهانه و پرشور مردم جزیره خارگ عامل اصلی خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان و تغییر دهنده محاسبات آنان توصیف کرد.