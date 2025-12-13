به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هری پاتر و فرزند نفرین‌شده» به نویسندگی و کارگردانی علی قاسمی و تهیه‌کنندگی آموزشگاه پرنا، بر اساس داستانی از جی.کی. رولینگ، با حضور جمعی از بازیگران جوان تئاتر از ۲۶ آذر تا ۹ دی، هر شب، ساعت ۱۹ در بلک‌باکس مجموعه ایران‌مال روی صحنه می‌رود. در این اثر، تماشاگران با بخشی از دنیای جادوگری هری پاتر روبه‌رو می‌شوند.

در این نمایش پیمان پای‌پوران، مسعود بیت‌اللهی، حسین تاجیک، محمد صدیق، فرید صادق، مبینا آقاجانی، امیر عالمی‌فر، سید مسلم نقیبی، کیمیا یعقوبی، رومینا آقاجانی و رضا پهلوان به عنوان بازیگر نقش‌آفرینی می‌کنند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به مجری طرح: ایمان یزدی، دستیار کارگردان: پیمان پای‌پوران، منشی صحنه و دستیار لباس: آناهیتا مجتهد، نور و صدا: امیرحسین عبدی، طراح حرکت: فرید صادق، سرپرست گروه دکور: علی‌اصغر سقلاطون‌نیا، روابط عمومی: شیرین حمزه، مدیر رسانه: امیر پارسائیان‌مهر اشاره کرد.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: این نمایش روایتی از بخشی ناشناخته در دنیای هری پاتر است که تاکنون در هیچ فیلم یا سریالی به آن پرداخته نشده است.

‏علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.