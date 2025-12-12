  1. استانها
همه جاده‌های استان سمنان باز است

سمنان - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان اعلام کرد که با وجود بارش‌های سنگین ۴۸ ساعت گذشته، تمام محورهای مواصلاتی این استان باز و قابل تردد است.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی ظهر آدینه در حاشیه نماز جمعه سمنان در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به آخرین وضعیت راه‌های استان اعلام کرد: با وجود بارش برف و باران طی ۴۸ ساعت گذشته، تمامی محورهای مواصلاتی استان باز است و تردد در آن‌ها جریان دارد.

وی با بیان اینکه در پی بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی خصوصاً محدوده‌های کوهستانی استان، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی به‌صورت مستمر توسط راهداران انجام شد افزود: با ورود سامانه بارشی به استان سمنان، و با توجه به هشدار سازمان هواشناسی ،۲۰ اکیپ راهداری شامل ۷۰ نیروی راهدار و ۴۶ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در پایگاه‌های راهداری استان فعالیت خود را آغاز کردند.

مدیرکل راهداری سمنان بیان کرد: همزمان با شروع بارش برف در ارتفاعات، به‌ویژه در محور مهدیشهر-خطیرکوه، محور دامغان- چشمه علی و محور سرخه-فیروزکوه عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی با استفاده از ۲۵۰ تن شن و نمک در یک هزار کیلومتر از این مسیرها اجرا شد.

قدمی با بیان اینکه هم‌اکنون تمامی محورهای مواصلاتی استان باز بوده و تردد در آن‌ها برقرار است، خاطرنشان کرد: رانندگان برای تردد در محورهای کوهستانی حتماً زنجیرچرخ همراه داشته باشند و پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان سمنان تماس بگیرند.

