  1. استانها
  2. فارس
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

بارش برف در آزادراه شیراز-اصفهان

بارش برف در آزادراه شیراز-اصفهان

شیراز- بارش برف در آزادراه شیراز-اصفهان موجب ترافیک سنگین در این مسیر مواصلاتی کشور شد.

دریافت 11 MB
کد خبر 6686554

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها