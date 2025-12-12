شکری:۳۰۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی برف روبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی از برقراری تردد روان در تمامی محورهای مواصلاتی استان خبر دادو افزود: در ۴۸ ساعت گذشته ۴۸۴ نفر از راهداران استان با استفاده از ۳۲۳ دستگاه انواع ماشین آلات و ۱۳۶۰ تن شن و ماسه ۳۰۶۰ کیلومتر از محورهای شریانی و غیر شریانی و روستایی استان را برف روبی کردند.

شکری تصریح کرد: همچنین در این مدت با تلاش راهداران مسیر ارتباطی ۵۰ روستای گرفتار در برف نیز بازگشایی شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه مردم احتیاط را رعایت و از سفرهای غیرضروری در زمان بارش‌ها اجتناب کنند، تصریح کرد: از همان ساعات نخست بارش‌ها در استان، راهداران آذربایجان غربی در حالت آماده باش قرار داشتند تا در مواقع بارش هیچ گونه انسدادی در راه‌های مواصلاتی استان ایجاد نشود.

شکری اشاره به اینکه از شروع بارش‌ها تا کنون کارشناسان سامانه ۱۴۱ به بیش از ۱۱۰۰ تماس مردمی پاسخ داده‌اند، خاطر نشان کرد: توصیه می‌شود در فصل زمستان و مواقع بارش و در صورت ضروری بودن سفر، رانندگان خودروی خود را به تجهیزات ایمنی، وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ مجهز کنند و قبل از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌های استان با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.