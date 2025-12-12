داداشی: بارش باران و برف در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طبق آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، بارش باران و مه در بیشتر نقاط خراسان شمالی ادامه دارد و در ارتفاعات شمال شرق استان، بارش برف نیز پیشبینی میشود.
وی افزود: فردا آسمان استان قسمتی ابری تا ابری است و در ارتفاعات احتمال بارش پراکنده وجود دارد، از اواخر شب، ورود موج بعدی بارشی از مناطق شمال غرب آغاز میشود که بارش باران و برف، مه و در ارتفاعات برف تا اوایل یکشنبه شب ادامه خواهد داشت.
داداشی همچنین با اشاره به وضعیت دمایی گفت: کاهش محسوس ۶ تا ۸ درجهای دما پیشبینی میشود، شنبه نیز افزایش نسبی دما داریم و از یکشنبه دوباره کاهش محسوس دما رخ میدهد و دمای کمینه نیز روند کاهشی داشته و یخبندان شبانه تا پایان هفته محتمل است.
وی در پایان یادآور شد: با توجه به تضعیف سامانه بارشی، هشدار نارنجی تا بعدازظهر معتبر است و برای فعالیت سامانه در روز یکشنبه، هشدار زرد صادر خواهد شد.
