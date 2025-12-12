  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

داداشی: بارش باران و برف در خراسان شمالی ادامه دارد

داداشی: بارش باران و برف در خراسان شمالی ادامه دارد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از ادامه فعالیت سامانه بارشی خبر داد و گفت: کاهش محسوس دما تا ۸ درجه پیش‌بینی می‌شود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طبق آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، بارش باران و مه در بیشتر نقاط خراسان شمالی ادامه دارد و در ارتفاعات شمال شرق استان، بارش برف نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا آسمان استان قسمتی ابری تا ابری است و در ارتفاعات احتمال بارش پراکنده وجود دارد، از اواخر شب، ورود موج بعدی بارشی از مناطق شمال غرب آغاز می‌شود که بارش باران و برف، مه و در ارتفاعات برف تا اوایل یکشنبه شب ادامه خواهد داشت.

داداشی همچنین با اشاره به وضعیت دمایی گفت: کاهش محسوس ۶ تا ۸ درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود، شنبه نیز افزایش نسبی دما داریم و از یکشنبه دوباره کاهش محسوس دما رخ می‌دهد و دمای کمینه نیز روند کاهشی داشته و یخبندان شبانه تا پایان هفته محتمل است.

وی در پایان یادآور شد: با توجه به تضعیف سامانه بارشی، هشدار نارنجی تا بعدازظهر معتبر است و برای فعالیت سامانه در روز یکشنبه، هشدار زرد صادر خواهد شد.

کد خبر 6686605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها