  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹

هشدار جنبش حماس درباره تداوم سیاست «زمین دزدی» رژیم صهیونیستی

جنبش حماس اقدام کابینه رژیم صهیونیستی را مبنی بر تصویب احداث و بازسازی ۱۹ شهرک صهیونیست‌نشین جدید در کرانه باختری محکوم و این اقدام را تداوم سیاست زمین دزدی رژیم اشغالگر توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تاکید کرد اقدام اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در تصویب احداث و قانونی اعلام کردن ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری، تنش آفرینی خطرناک در راستای اجرای طرح «الحاق و یهودی سازی» است.

در ادامه بیانیه حماس آمده است: این اقدامموضوع بیانگر ماهیت کابینه افراطی رژیم اشغالگر است که با سرزمین فلسطین همچون غنیمت استعمارگرانه برخورد می‌کند و به شدت می‌کوشد شهرک نشینی را تثبیت کند تا به کنترل کامل کرانه باختری برسد.

حماس تأکید کرد: این اقدام و تصمیمات مشابهی که پیش از آن گرفته شده، ادامه سیاست دزدیدن زمین و تحمیل واقعیت‌های استعماری با زور است که مخالفت آشکار با حقوق بین الملل و قطعنامه های شورای امنیت است که هر نوع شهرک ‌سازی را ممنوع می ‌کند. ما هشدار می‌دهیم که گسترش شهرک‌سازی ها همچنین با هدف سوق دادن مردم فلسطین به سوی آوارگی خاموش به عنوان بخشی از پروژه تخلیه کرانه باختری انجام می‌شود.

جنبش حماس ضمن تأکید بر اینکه این طرح‌ها موفق به درهم شکستن پایداری ملت فلسطین در سرزمین و متوقف کردن کردن تلاش آنها برای محقق کردن حقوقشان نخواهد شد، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری خواست که در مواجهه با این رفتار استعماریِ مهارنشده، مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرد و گام های عملی را برای توقف گسترش شهرک سازی و محاکمه سران اشغالگر به‌ خاطر جنایاتشان علیه ملت، زمین و مقدسات فلسطین بردارند.

