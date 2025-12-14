به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حملات دیشب نظامیان صهیونیست به کرانه باختری یک نوجوان فلسطینی به شهادت رسیده و یک نفر دیگر بر اثر تیراندازی نیروهای صهیونیست زخمی شد. این نیروها در جریان یورش به چندین شهر و روستای کرانه باختری، تعدادی از فلسطینیان را نیز بازداشت کردند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که نوجوان ۱۶ ساله‌ای به نام محمد عباهرة بر اثر شلیک نظامیان صهیونیست در نزدیکی روستای السیله الحارثیه در استان جنین، واقع در شمال کرانه باختری به شهادت رسیده و نظامیان صهیونیست پیکر او را نیز مصادره کرده‌اند.

در مقابل، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای ادعا کرد که نیروهایش یک فلسطینی مسلح را به بهانه پرتاب مواد منفجره کشته‌اند، بدون آنکه تلفاتی به نیروهایش وارد شده باشد.

از سوی دیگر منابع محلی بامداد امروز از موج تازه‌ای از یورش‌ها، بازداشت‌ها و حملات نیروهای اشغالگر اسرائیلی و شهرک‌نشینان در مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای اشغالگر در ایست بازرسی «بزاریا» در غرب نابلس، سعید الدسوقی، جوان فلسطینی را بازداشت کردند. همچنین در ایست بازرسی «عورتا» در جنوب نابلس، یک جوان دیگر هنگام عبور از این ایستگاه نظامی بازداشت شد.

در قدس اشغالی، نظامیان صهیونیست همزمان با یورش به شهرک رام، به طور گسترده از گاز اشک‌آور علیه شهروندان فلسطینی استفاده کردند که موجب ایجاد حالت خفگی در میان ساکنان شد.

منابع محلی از یورش صهیونیست‌ها به شهر طولکرم خبر دادند. همچنین در ادامه این عملیات، نیروهای اسرائیلی به حومه اکتابا در شرق طولکرم حمله کرده و با یورش به منازل شهروندان، شماری از آنان را بازداشت و مورد بازجویی میدانی قرار دادند.

در جنوب کرانه باختری نیز، نیروهای اشغالگر به منطقه البویره در شهر الخلیل یورش برده و ضمن تفتیش منازل، دست‌کم ۱۰ جوان فلسطینی را بازداشت کردند. همزمان شهرک‌نشینان صهیونیست با حمله به همین منطقه، اقدام به تیراندازی گسترده به سوی منازل شهروندان کردند که موجب ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان شد.

نظامیان صهیونیست همچنین به شهر حلحول در شمال الخلیل یورش برده و در جریان این عملیات، موجی از بازداشت‌ها و بازرسی‌های خانه به خانه را به اجرا گذاشتند. در همین شهر، ثائر الفاخوری، خبرنگار فلسطینی، پس از یورش نیروهای اسرائیلی به منزلش بازداشت شد.

در شمال کرانه باختری نیز نیروهای اشغالگر به روستای تعنک در شمال جنین و همچنین به روستای عانین در غرب این شهر یورش بردند. همچنین گزارش‌هایی از یورش نظامیان صهیونیست به روستای تل در جنوب غرب نابلس منتشر شده است؛ عملیاتی که با یورش به منازل و دست کم یک مورد بازرسی خشن یک خانه همراه بوده است.

در استان سلفیت نیز، منابع محلی از یورش صهیونیست‌ها به شهرک الزاویه در غرب این استان خبر دادند. همچنین در منطقه رام الله، نیز نظامیان صهیونیست به روستای المغیر در شمال شرق این شهر و محله ام الشرایط در شهرک البیره یورش برده‌اند.